Zaskakujący werdykt sądu. Haker odpowiedzialny za wyciek GTA VI nie trafi do więzienia, ale...

Ataki hakerskie to już nasza codzienność — i trudno z tym w ogóle dyskutować. Właściwie non-stop słyszymy o wyciekach danych tu i ówdzie. A patrząc na ostatnich kilkanaście miesięcy — można też powiedzieć, że hakerzy uwzięli na studia odpowiedzialne za tworzenie jednych z najpopularniejszych gier wideo na świecie. Nie dalej niż kilka dni temu głośno zrobiło się o wycieku danych dotyczących Wolverine, najnowszej gry Insomniac Games. Ale to jednak zeszłoroczny atak na Rockstar i wyciek związany z Grand Theft Auto VI odbił się największym echem w branży — i trudno się dziwić. To w końcu jedna z najbardziej wyczekiwanych gier wszech czasów.

Od ataku minął ponad rok — ale odpowiednie służby niemal natychmiast zabrały się za poszukiwanie winnego. Hakerem okazał się nastoletni Arion Kurtaj, który po tym jak wykradł dane — udostępnił wszystkie materiały w sieci. Co ciekawe — nastoletni przestępca nie trafi do więzienia. Sąd zadecydował, że trafi on do szpitala, gdzie ma być pod stałą obserwacją psychiatrów.

Haker skazany. Zamiast do więzienia, trafi dożywotnio do szpitala i będzie pod stałą obserwacją lekarzy

Jak poinformował serwis BBC, Arion Kurtaj został skazany na dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Został on uznany winnym wszystkich dwunastu zarzucanych mu czynów — i w oczach sądu to najlepsze co można zrobić, by uchronić przed nim społeczeństwo. Wśród zarzutów znalazły się m.in. oszustwo i szantaż. Nastoletni haker jest w spektrum autyzmu i ma on swoistą obsesją na punkcie hakowania. Warto mieć na uwadze, że wielki włam do Rockstara to jeszcze nie koniec jego twórczego portfolio. Arion Kurtaj ma na swoim koncie włamy m.in. na do firm takich jak Uber, Nvidia czy Revolut.

Nastoletni haker ma trafić do szpitala, gdzie będzie pod stałą obserwacją lekarzy. To od nich zależy kiedy (a może raczej: czy) uda mu się kiedykolwiek opuścić placówkę. Na tę chwilę sąd uznał, że jest on niebezpieczny dla społeczeństwa

Spektakularny włam i ogrom problemów

Nie da się ukryć, że nastoletni przestępca napsuł sporo nerwów jednemu z najbardziej uznanych studiów gier na świecie. Od jego ataku minął ponad rok do chwili, w której Rockstar Games oficjalnie zapowiedziało nową odsłonę Grand Theft Auto i pokazało trailer. Bo przypominam, że firma oficjalnie pokazała i zwiastun kilka dni temu — na początku grudnia tego roku.