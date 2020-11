Jest na co czekać! Netflix może nakręcić seriale aktorskie Cyberpunk i Splinter Cell

Co ciekawe, nie są to zupełnie nowe plany, jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze zapowiedzi zrealizowania serii anime „Cyberpunka” oraz animowanego „Splinter Cella”. O wiele większe emocje wzbudzają jednak plany nakręcenia aktorskich seriali w z użyciem obydwu marek, a według serwisu What’s On Netflix platform rozważa danie zielonego światła obydwu projektom.

Aktorski serial „Cyberpunk” od Netflix

Każdy z tytułów jest na wstępnym etapie produkcji i redakcja zaznacza, że na razie należy traktować te wieści jako plotki, dopóki nie zostaną oficjalnie potwierdzone. Wiemy, że „Cyberpunk” zmierza na Netfliksa w formie serii anime pt. „Cyberpunk: Edgerunners” i tworzy go to samo studio, które odpowiada za „Kill la Kill”. Co ciekawe, w aktorskim projekcie mógłby pojawić się Keanu Reeves, którego włodarze mają na oku ze względu na angaż w samej grze i jej promocję.