Wiedźmin na Netflix bije rekordy popularności i nie schodzi z ust całego świata. Serialowa adaptacja przygód Geralta była strzałem w dziesiątkę. Wszystko wskazuje na to, że Netflix będzie dalej monetyzował ten sukces, a my dostaniemy świetnie zapowiadający się film animowany.

Już we wrześniu ubiegłego roku pisałem, że podobno powstaje animacja Wiedźmin, która połączy pierwszy i drugi sezon. Nikt nie wiedział jednak wtedy czy pomysł na obsadzenie Henry’ego Cavillla w roli Geralta zaskoczy na Netflix. Scenariusz mógł być bowiem zupełnie inny, a serial potraktowany tak samo jak nasz rodzimy Wiedźmin z Michałem Żebrowskim. Tymczasem Wiedźmin na Netflix okazał się ogromnym sukcesem i ludzie wręcz płaczą że muszą czekać na drugi sezon do 2021 roku, a do USA trzeba dodrukowywać książki Sapkowskiego, bo wyprzedają się jak ciepłe bułeczki.

Animowany film Wiedźmin na Netflix to świetny pomysł

Redanianintelligence znalazło szczegóły dotyczące pierwszych informacji na temat The Witcher: Nightmare of the Wolf, animowanego filmu z uniwersum Wiedźmina. Scenariuszem miałby się zająć Beaun DeMayo, który pracował przy trzecim odcinku pierwszego sezonu serialu Wiedźmin.

Nie zdziwiłbym się też, gdyby Geralta dubbingował Henry Cavill, który szybko i skutecznie stał się twarzą netfliksowego serialu. Media donoszą, że aktor prawdopodobnie pracuje nad animacją, więc coś może być na rzeczy.

Mówi się o tym, że The Witcher: Nightmare of the Wolf ma pojawić się w serwisie Netflix w 2020 roku. Jeśli faktycznie trwają nad nim prace i nie jest to tylko wyssana z palca plotka, to termin jest jak najbardziej realny, przede wszystkim ze względu na umiejscowienie akcji między dwoma sezonami serialu. To też logiczny pomysł na zbudowanie jeszcze większego zainteresowania drugim sezonem i świetna opcja by przyciągnąć ludzi do serwisu. Sam bardo chętnie obejrzę taką animację. Szczególnie, że podobno mają się w niej pojawić elementy horroru. I nie obraziłbym się gdyby kreska wyglądała jak w załączonym obrazku komiksu od Dark Horse.

źródło