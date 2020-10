Nadchodzi mnóstwo filmowych hitów na HBO GO. Co obejrzycie najpierw?

Joker w listopadzie na HBO GO

Jestem faktycznie zaskoczony tym, jak dobrze zapowiada się następny miesiąc na HBO GO. W listopadzie nie będziemy przyglądać się obszerności listy nowości, ale na poszczególne tytuły – jeśli nadejdzie załamanie pogody, to nie będziecie narzekać na nudę. Listę premier otwiera jeden z najlepszych filmów 2019 roku „Joker” z Joaquinem Phoenixem i Robertem DeNiro w obsadzie. Samodzielny film oparty na komiksie DC Comics opowiada o losach Arthura Flecka, którego marzeniem jest pozostanie komikiem. Bohater zmaga się jednak z wieloma problemami i przeciwnościami, a atmosfera w mieście nie sprzyja rozwojowi kariery. „Joker” to świetnie nakręcony i zagrany dramat psychologiczny, obok którego nie można przejść obojętnie.

Nowe filmy na HBO GO – listopad 2020

Świetnie zapowiadają się także seanse „Sonic. Szybki jak błyskawica”, „Alita: Battle Angel i „Kłamstewko”. Każdy z nich reprezentuje inny gatunek, ale w ramach konwencji wypadły zaskakująco udanie. Do kina na „Sonica” wybierałem sie kompletnie bez przekonania i choć nie był to najlepszy film nawet spośród tych opartych na grach, to seans był satysfakcjonujący na tyle, że nie czułem bym zmarnował te dwie godziny.

Nie mogę też doczekać się (ponownej) okazji na obejrzenie „Vice” z Christianem Balem, Stevem Carellem, Samem Rockwellem i Amy Adams. Film Adama McKay’a skupia się na postaci wiceprezydenta USA w trakcie kadencji George’a W. Busha opowiadając historię kariery politycznej Dicka Cheney’a. Wśród zapowiedzi pojawia się także film „Co za piękny dzień” z Tomem Hanksem, który nie podbił polskiego rynku, ale może Wam umilić jesienne popołudnie czy wieczór.

Jakie nowe seriale w listopadzie na HBO GO?

W kategorii seriali HBO GO również przyniesie nam sporo nowości. Nadchodzą serial oryginalny Hulu „Ziemia niczyja”, 2. sezon „Mrocznych materii”, nowość „30 srebrników” oraz nowe odcinki „Patria”, „Miasta niedźwiedzia”, „Wojownika” oraz „Hiszpańskiej księżniczki. W listopadzie ukaże się także nowy serial będący efektem współpracy HBO i BBC pt. „Branża”, który pokaże kulisy świata finansów.

Wstępna lista nowości – HBO GO na listopad 2020

Seriale:

Seriale Data premiery Rok Ziemia niczyja 01.11 2019 sezon 1 Patria od 01.11 2020 kontynuacja sezonu 1 Miasto niedźwiedzia od 01.11 2020 kontynuacja sezonu 1 Hiszpańska księżniczka od 02.11 2019 kontynuacja sezonu 2 Tacy właśnie jesteśmy 03.11 2020 finał sezonu Wojownik od 07.11 2019 kontynuacja sezonu 2 Branża od 10.11 2020 sezon 1 Mroczne materie od 17.11 2019 sezon 2 30 srebrników od 29.11 2020 sezon 1

Filmy:

Filmy Data premiery Rok Ocena Jak Boss 01.11 2020 4.6 Obrazy bez autora 01.11 2018 7.7 Nafta 01.11 2019 5.6 Niech gadają 07.11 2020 Kłamstewko 07.11 2019 7.6 Sonic. Szybki jak błyskawica 08.11 2020 6.6 Alita: Battle Angel 08.11 2019 7.3 Terminal Sud 08.11 2019 5.7 The Best Is Yet to Come 12.11 2019 6.5 Komik 14.11 2019 6.5 Vice 15.11 2018 7.2 Castle in the Ground 16.11 2019 5.3 Sense, Sensibility & Snowmen 19.11 2019 6.6 Nocne życie 21.11 2020 5.5 Joker 22.11 2019 8.5 Agosto 22.11 2019 5.6 Pożarci przez lwy 23.11 2018 6.1 Zdychaj, tatulku 27.11 2019 6.7 Nienawiść, którą dajesz 27.11 2018 7.4 Przypływ wiary 28.11 2019 6.3 W domu innego 28.11 2019 6.3 Białe kłamstwo 28.11 2019 6.5 Blinded by the Light. Siła muzyki 29.11 2019 6.9 Stillstehen 29.11 2019 6.8 Cóż za piękny dzień 29.11 2019 7.3

Źródło: Upflix.pl