Netflix nakręci serial aktorski Resident Evil! Taka duża marka nie może się zmarnować

W nakręconych do tej pory filmach Resident Evil główną postać grał Milla Jovovich, ale żadna z produkcji nie stała się raczej światowym fenomenem. Zasięg i rozpoznawalność Netfliksa może sprawić, że marka doczeka się aktorskiej produkcji, która zwróci uwagę tych, co nie grali jeszcze w żadną odsłonę serii gier. Ta doczekała się nie tylko wielu odsłon, ale w ostatnim czasie zaprezentowano też remastery, dzięki którym można powrócić do pierwszych części, lecz w nowoczesnej oprawie.

Serial będzie jednak opowiadał oryginalną, nieznaną jeszcze historię w świecie Resident Evil. Nie wiemy, czy serial będzie w jakikolwiek sposób nawiązywać do historii i postaci z filmów. Akcja rozgrywać się będzie na dwóch osiach czasowych, a pierwsza z nich dotyczyć będzie sióstr Jade i Billie Wesker. Domyślać się można, że mają one jakąś relację z antagonistą Albertem Weskerem.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

— NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020