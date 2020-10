Na Ziemi doszło do tajemniczej katastrofy i najwyraźniej będzie lepiej dla astronautów, jeśli zmienią kierunek i nie wrócą do domów. Nie jest to jednak takie łatwe, ponieważ w bardzo trudnych warunkach Augustine musi przedostać się do innego ośrodka z silniejszą anteną, zanim statek doleci na Ziemię. W astronautów wcieli się Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir i Tiffany Boone.

Zwiastun i data premiery filmu „Niebo o północy”

Zwiastun prezentuje się co najmniej dobrze, ale oczywiście z ostateczną oceną wstrzymamy się do chwili dostępu do filmu – być może zobaczymy go przedpremierowo. Debiut zaplanowany jest na 23 grudnia, więc Netflix z determinacją buduje ofertę pełną, która będzie czekać na widzów w okresie świątecznym. Wśród ogłoszonych premier na listopad znajdziemy całe mnóstwo seriali i filmów o tematyce okołoświątecznej, co na pewno może się spodobać głodnym tego nastroju widzom.

„Joker” i mnóstwo nowych seriali. HBO w listopadzie z toną nowości

Netflix kilka razy pokazał nam, że potencjał na świetną historię sci-fi potrafiono zmarnować marną realizacją lub trywialnym zakończeniem, ale w tym przypadku sama baza dla scenariusza oraz doświadczenie George’a Clooney’a chyba pozwalają sądzić, że „Niebo o północy” może być udaną produkcją sci-fi w katalogu serwisu.