Cyberpunk 2077 dostanie własne anime na Netfliksie! Nadciąga Cyberpunk: Edgerunners

Nowy projekt w uniwersum Cyberpunka został zapowiedziany. I nie, to nie jest kolejna gra. Sam pomysł jest jednak równie udany, a przedsięwzięcie całkiem spore. Zobaczymy bowiem anime w świecie Cyberpunka, które wyląduje na Netfliksie. CD Projekt RED zapowiedziało tę niespodziankę w trakcie pierwszej transmisji Night City Wire. O samej grze również wiemy coraz to więcej, zobaczyliśmy także nowy zwiastun i nową opcję rozgrywki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak gra się w Cyberpunka 2077, przeczytajcie wrażenia Pawła.

Anime w świecie Cyberpunk 2077 – Cyberpunk: Edgerunners

Anime w świecie Cyberpunka 2077? Świetnie. Produkcja pojawi się na Netfliksie. W anime poznamy całkiem inne postacie oraz historię niezależną od gry. Serial ujrzy światło dzienne w 2022 roku. Anime zostanie stworzone przez japońskie studio Trigger. Opowieść będzie liczyła 10 odcinków. Główny bohater, chcą przeżyć, będzie musiał zaryzykować wszystko, zostając jednym z edgerunnerów, wyjętych spod prawa najemników zwanych też cyberpunkami. Produkcja powinna spodobać się zarówno fanom nadchodzącej gry jak i samego systemu.

Ekipa Cyberpunk: Edgerunners

CD Projekt RED rozpoczął pracę nad projektem już w 2018 roku. Wtedy stworzono dedykowany zespół oraz przygotowano historię, którą na warsztat weźmie studio Trigger. W roli reżyserów anime zoabczymy Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) oraz Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare). W tworzeniu projektów postaci udział wezmą Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) oraz Yuto Kaneko (Little Witch Academia). Za ścieżkę dźwiękową weźmie się Akira Yamaoka (Silent Hill). Spora produkcja tworzona we współpracy z cenionymi twórcami to poważny krok. Ważne jest również, że anime wyląduje na Netfliksie, czyli największej tego typu platformie. CD Projekt RED doskonale wie, co robi, pakując w produkcję sporo pieniędzy. Można powiedzieć, że nakręcanie hype’u wokół ich dzieł staje się ich specjalnością. Miejmy nadzieję, że zarówno gra jak i anime spełnią oczekiwania fanów i nikogo z nas boleśnie nie zawiodą.