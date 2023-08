Takim ruchem Microsoft wkurzył graczy! Koniec taniego grania!

Od lipca br. obowiązuje nowa taryfa opłat za korzystanie z Xbox Game Pass. Cena Xbox Game Pass Ultimate, który obejmuje Xbox Live Gold, EA Play, gry z Xbox Game Studios dostępne od dnia premiery oraz dodatkowe korzyści to obecnie 62,99 zł. To wzrost o 8 zł w porównaniu z poprzednim cennikiem. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożał z 40 zł do 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Game Pass PC na razie nie muszą się martwić, ponieważ cena ich abonamentu nie wzrośnie i nadal będzie wynosić 39,99 zł miesięcznie. Podwyżki dość znaczące, tym bardziej, że jakiś czas wcześniej Microsoft zrezygnował z popularnej promocji, z której korzystało wielu graczy - za kila złotych zł można było skorzystać z darmowego miesiąca Xbox Game Pas Ultimate. Firma często oferowała jeszcze lepszą ofertę rozszerzając ten okres na trzy miesiące. Firma tłumaczyła to zmianami w ofercie i rozważaniami na temat nowych promocji - najwyraźniej chodziło jej o podwyżki.

Jednak wraz z nowym cennikiem, wróciła popularna promocja. Pierwszy miesiąc za 4 zł dla nowych i powracających użytkowników. Po upływie okresu promocyjnego opłata za subskrypcję będzie nadal naliczana według ceny regularnej dlatego warto pamiętać, by z niej zrezygnować, jeśli chcecie skorzystać z usługi wyłącznie przez miesiąc. Promocja obowiązywała dla abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Konsola. Kluczowe jest tu słowo obowiązywała - ponieważ na początku tego miesiąca Microsoft znów zaskoczył graczy. Z miesiąca dostępu do abonamentu za kilka złotych zrobiło się "zaledwie" dwa tygodnie.

Starfield za 4 zł? Nic z tego. Microsoft znów zrezygnował z promocji na Xbox Game Pass

Promocja ta jednak nie obowiązywała zbyt długo. W weekend ze stron Microsoftu zniknęły wszystkie wzmianki dotyczące oferty specjalnej, w której za niewielkie pieniądze można było wypróbować abonament Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Game Pass Konsola przez dwa tygodnie. Nie da się ukryć, że ten ruch jest związany ze zbliżającą się premierą najnowszej produkcji studia Bethesda, która jest równocześnie największą grą na wyłączność od bardzo dawna. Starfield - bo to o nim mowa - ma być grą, która sprawi, że o konsolach Xbox znów zacznie się mówić głośno.

Nie tylko ze względu na samą jakość tego tytułu, ale przede wszystkim fakt, że Starfield jest rozpoczęciem nowej fazy życia konsol Xbox, które mają być pełne świetnych gier na wyłączność oferujących to, czego nie ma konkurencja. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się niebawem. Starfield pojawi się 6 września na konsolach Xbox Series X|S oraz na komputerach PC. Gracze mogą już teraz składać zamówienia przedpremierowe lub zagrać w dniu premiery w ramach abonamentu Game Pass. Zamówienie przedpremierowe Edycji Premium lub Edycji Konstelacji zapewni zapewnia 5 dni wcześniejszego dostępu do gry.

Myśleliście, że kupicie dwa tygodnie Game Passa za 4 zł żeby pograć w Starfield? Microsoft zrobił wam właśnie psikusa i odebrał tę możliwość. Na ten moment pozostaje wykupienie abonamentu w pełnej cenie lub korzystanie z innych sposobów "obejścia" systemu zakupu abonamentu w niższych cenach - np. poprzez konwersję subskrypcji Xbox Live Gold. Choć i ten sposób niedługo przestanie działać - Microsoft rezygnuje z tego abonamentu wprowadzając podstawowy plan Game Pass Core, który zadebiutuje w przyszłym miesiącu. Starfield ma zapewnić rozrywkę na dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Premiera już 6 września 2023 r.