Znudził ci się wygląd Xbox Series X? Zmień go, to proste

Obecna generacji konsol Xbox i PlayStation w tym roku obchodzić będzie trzecie urodziny. Debiutując na rynku późną jesienią 2020 r. konsole Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 zaoferowały graczom różne podejście do tematu gier i estetyki samego urządzenia. Microsoft postawił na kanciaste bryły, Sony poszło w futurystyczne fale, które nie każdemu się spodobały. Od strony kolorystycznej też nie było szału. Czarny Xbox Series X, biały Xbox Series S oraz białe PlayStation 5. Z czasem Sony zaproponowało graczom możliwość kupienia osobnych paneli w różnych kolorach, co pozwoliło na personalizację sprzętu i zmianę jego wyglądu - przynajmniej od strony kolorystycznej. Z podobnym pomysłem przychodzi teraz Microsoft. Jednak zamiast wymiennych paneli do konsol Xbox Series X - których nie da się tak łatwo wymienić - mamy zupełnie inne podejście do tematu personalizacji.

Osłony zostały zaprojektowane specjalnie dla Series X i mają precyzyjne, dopasowane wymiary. Każdy szczegół został wzięty pod uwagę, aby zapewnić zachowanie wydajności konsoli - wszystkie otwory wentylacyjne są odsłonięte, a na spodzie osłon umieszczono małe nóżki, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza przez konsolę. Wykonane z solidnych paneli, które są warstwowo wykończone zaawansowanymi technologicznie tkaninami, osłony są składane wokół konsoli i mocowane za pomocą zapięcia na rzep. Wnętrze osłon jest pokryte silikonowymi nadrukami, które utrzymują je na miejscu.

Zawiń Xboksa w... nie sreberko. Microsoft z ciekawym pomysłem na personalizację konsoli

Najwięcej uwagi z całą pewnością przykuje osłona inspirowana Starfield - grą, w której Microsoft pokłada największe nadzieje. Osłona nowo ukazywać ma konsolę jako pokładowy moduł nawigacyjny. Kluczowe wewnętrzne komponenty konsoli są wyróżnione poprzez zarysowany panel dostępu, z grafikami inspirowanymi grą. Dodatkowe akcenty graficzne objaśniają szczegółowo rzeczywistą funkcjonalność sprzętu. Osłona ma miękką, gładką, białą powierzchnię z wyraźnie nadrukowaną dotykową grafiką. Wewnętrzna tkanina jest miękka i posiada silikonowy nadruk fal grawitacyjnych zapewniających przyczepność i stabilność. Dodatkowym akcentem jest kolorowa wstęga Konstelacji - odkrywców kosmosu, która wskazuje na przycisk zasilania konsoli. Całość wygląda naprawdę interesująco i jest idealnym uzupełnieniem pozostałych akcesoriów Xbox inspirowanych grą - kontrolera oraz słuchawek z motywami Starfield.

Z czego zrobione są te osłony? Microsoft nie zdradza szczegółów dotyczących materiałów z jakich są wykonane - mówi jedynie o specjalnie zaprojektowanej tkaninie wysokiej jakości. Co to dokładnie jest? Przekonamy się za kilka miesięcy, gdy osłony trafią do sprzedaży. Osłona na konsolę Xbox Series X z motywami Starfield pojawi się w sklepach 18 października, natomiast wersja Mineral Camo w sprzedaży będzie 10 listopada. Co ciekawe, w polskiej wersji sklepu Microsoft Store na ten moment nie ma dostępnej wersji Arctic Camo, a wersja Starfield jest wyprzedana. Można jednak liczyć na to, że akcesoria pojawią się u partnerów detalicznych Microsoftu - w tym w najpopularniejszych elektromarketach. Cena? Za jedną osłonę trzeba zapłacić 219 zł. Zainteresowani?