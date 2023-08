Wszystko, co musisz wiedzeć o Starfield – Premiera już 1 września

Wszystko o Starfield: cena, wersje, wymagania sprzętowe, data premiery

Już za kilka dni świat gier powita kolejny fenomen, czyli Starfield. Tytuł będący dziełem Bethesda Game Studios, ma zadebiutować na konsolach Xbox Series X oraz na komputerach. Jeśli szukasz informacji na temat gry, świetnie trafiłeś(-aś)! W tym artykule zebraliśmy wszystkie przecieki i potwierdzone informacje na temat jednego z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku.

Podczas targów Gamescom 2023 zobaczyliśmy epicki zwiastun Starfield, który z pewnością podgrzał atmosferę przed premierą. Film, wzbogacony interpretacją utworu "Rocket Man", przenosi nas w kosmiczny świat nadchodzącego erpega. Wśród dynamicznych ujęć oglądamy żywych aktorów, którzy wcielili się w role kosmicznych podróżników. Zwiastun nie tylko pobudza wyobraźnię i mamy nadzieję, że dobrze oddaje klimat gry. Możecie obejrzeć go tutaj:

Kiedy premiera Starfield?

Dla szczęśliwców, którzy nabyli Starfield Premium Edition, Premium Edition Upgrade lub Constellation Edition, dostępna będzie wczesna wersja gry, dostępna od dnia premiery, czyli 1 września. Posiadacze Starfield Standard Edition oraz abonenci PC Game Pass będą musieli poczekać do 6 września 2023 roku.

Na jakich platformach ukaże się Starfield?

Starfield zadebiutuje wyłącznie na konsoli Xbox Series X oraz na komputerach PC. Wszystko to jest wynikiem przejęcia ZeniMax Media przez Microsoft za 7,5 miliarda dolarów w 2021 roku. Gra będzie dostępna zarówno do bezpośredniego zakupu, jak i w ramach subskrypcji Xbox Game Pass i PC Game Pass. Niestety, dla posiadaczy konsol PlayStation, wiadomość ta oznacza brak możliwości zagrania w Starfield.

Starfield: Wymagania sprzętowe

Aby cieszyć się rozgrywką Starfield na komputerze, Twój pecet musi spełniać poniższe kryteria:

Starfield – minimalne wymagania systemowe:

System operacyjny : Windows 10 wersja 22H2 (10.0.19045)

: Windows 10 wersja 22H2 (10.0.19045) Procesor : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX : Wersja 12

: Wersja 12 Przestrzeń dyskowa : Dostępne 125 GB miejsca

: Dostępne 125 GB miejsca Dodatkowe uwagi: Wymagany dysk SSD

Starfield – zalecane wymagania systemowe:

System operacyjny : Windows 10/11 z aktualizacjami

: Windows 10/11 z aktualizacjami Procesor : AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX : Wersja 12

: Wersja 12 Przestrzeń dyskowa : Dostępne 125 GB miejsca

: Dostępne 125 GB miejsca Dodatkowe uwagi: Wymagany dysk SSD

O co chodzi w grze Starfield?

Chociaż główny wątek fabularny Starfield wciąż pozostaje tajemnicą, co nieco już wiemy. Akcja rozgrywa się w 2330 roku, długo po tym, jak ludzkość podbiła przestrzeń kosmiczną. Wizja przyszłości przedstawiona w Starfield ukazuje obszar obejmujący promień 50 lat świetlnych wokół naszego układu słonecznego, nazywany Osiedlonymi Systemami (Settled Systems). To w tej przestrzeni odkryjemy setki planet i miejsc, ale sercem Starfield staje się New Atlantis, stolica Zjednoczonych Kolonii (United Colonies) oraz siedziba Konstelacji (Constellation), elitarnej grupy podróżników kosmicznych. Nasza przygoda rozpoczyna się, kiedy otrzymujemy tajemnicze zaproszenie do dołączenia do Konstelacji. Już za kilka dni przekonamy się, jakie będą tego konsekwencje.

Starfield, choć nie jest tradycyjnym światem otwartym, ma oferować ogromną swobodę eksploracji. Gracze będą mieli dostęp do ponad 1000 planet, z których wiele będzie generowanych proceduralnie (pracę samodzielnie wykonają algorytmy). Każda planeta ma swoje unikalne cechy, co ma przekłada się na bogatą różnorodność rozgrywki. Wiele lokalizacji będzie można modyfikować, poprzez tworzenie własnych osad. Podobno podczas podróży między planetami nie będziemy musieli martwić się o ekrany ładowania, które przerywają rozgrywkę.

Mechanika rozgrywki w Starfield

Starfield nie tylko zapowiada się jako pełnoprawne RPG. Gra ma czerpać z mechaniki takich klasyków jak Elder Scroll i Fallout. Tytuł ma m.in. umożliwiać dokonywanie kradzieży wśród niezależnych bohaterów (NPC). Wprowadzono również mechanikę wyważania zamków, która nosi nazwę "digipicking". W grze pojawi się również rozbudowany system perswazji, umożliwiający udział w skomplikowanych rozmowach. Będzie można rekrutować kompanów NPC do drużyny. Z niektórymi wdamy się nawet w romanse. Pojawią się też frakcje. Co ważne, decydując się na granie jedną z nich, nie zostaniemy wykluczeni z innych linii fabularnych. Starfield pozwoli również na budowanie placówek, co przypominać będzie mechanikę znana z Fallout 4 i Fallout 76.

Poziom trudności w Starfield

Podążając śladami klasyków wydanych przez Bethesda Softworks, Starfield obiecuje nam bardziej zaawansowane doświadczenie RPG. Niestety nie wiemy jeszcze dokładnie, co oznacza ten slogan. Skomplikowane sekwencje akcji? Pogłębione znaczenie analiza statystyk postaci? 1 września wszystko się wyjaśni. Studio Bethesda zawsze dbało o różne poziomy trudności w swoich grach jednoosobowych, co pozwalało dostosować poziom wyzwań do swoich upodobań. Jak dokładnie zostanie to zaimplementowane w Starfield, dowiemy się dopiero w trakcie gry.

Co wiemy o uniwersum Starfield?

Poza Zjednoczonymi Koloniami, pośród odległych planet dominuje kolektyw Freestar, który ma swoją siedzibę w Akila City. Chociaż wojny z nimi już się zakończyły, napięcia wciąż są wyczuwalne, rzucając swoje cienie na czas pokoju. Wielowarstwowy świat Starfield wzbogaca obecność innych znaczących grup, takich jak potężna mega korporacja Ryujin Industries, szkarłatna flota piratów kosmicznych Crimson Fleet oraz kult religijny Dom Va'Ruun. Wiedząc, że Starfield stawia na rozbudowaną interakcję i rozwijanie postaci, możemy spodziewać się, że będziemy mieli szansę nawiązać sojusze, siać chaos lub po prostu cieszyć się z bogatego wachlarza interakcji z poszczególnymi frakcjami.

Każda z wymienionych grup ma swoje cele i wartości. United Colonies, reprezentujące wizję zdjednoczenia ludzkości, będą współzawodniczyć z Freestar Collective, grupą kowbojów kosmicznych, którzy pragną rozszerzyć obszar swojej ekspansji. Ryujin Industries, reprezentujący interesy korporacyjne dodają jeszcze więcej zawirowań do tej kosmicznej opowieści. Wybór frakcji będzie miał wpływ na nasze doświadczenie oraz wybory moralne, które podejmiemy podczas przygody.

Starfield: Wielowątkowość i rozbudowana rozgrywka

Starfield obiecuje graczom nie tylko emocjonującą fabułę, ale także bogactwo zadań pobocznych oraz różnorodnych opcji rozgrywki. Dzięki rozbudowanemu systemowi craftingu będziemy mogli dostosować broń i bazę do swoich preferencji. Twórcy sugerują, że liczba zadań i wątków pobocznych będzie ogromna, a możliwość wyboru różnych ścieżek fabularnych zapewni setki godzin zabawy.

Tworzenie postaci, umiejętności i cechy

Gracze, którzy trafią do świata Starfield będą mieli ogromny wpływ na kształtowanie swojej postaci. Proces tworzenia zaczyna się od wyboru ogólnego szablonu bohatera. Następnie przechodzi się do charakterystyki kształtu ciała, karnacji, fryzury itp. Gracze mogą dostosować niemal każdy detal postaci za pomocą dostępnych suwaków. Podczas tworzenia bohatera, wybiera się także "tło" postaci, które wpłynie na historię bohatera oraz dostępne umiejętności. Wybór zawodu, takiego jak medyk bojowy, ochroniarz, profesor czy osadnik, określa trzy początkowe umiejętności postaci. Gra oferuje również system cech, pozwalający na dodawanie specjalnych wyróżników postaci z przewagami i wadami, które wpłyną na rozgrywkę.

Rozbudowane dialogi

Starfield nie tylko pozwoli eksplorować wirtualny kosmos, ale pozwoli też uczestniczyć w rozbudowanych rozmowach. Twórcy zapowiadają ponad 150 000 linii dialogowych, co z pewnością wyróżnia ten tytuł na tle innych produkcji od studia Bethesda. Dużym zaskoczeniem jest to, że... główny bohater pozostaje niemy. Na szczęście wszyscy inni bohaterowie otrzymają dubbing audio, który ma stworzyć niezwykle immersyjne doznania.

Ile czasu potrzeba, aby przejść Starfield?

Długość głównej fabuły Starfield jest jeszcze owiana tajemnicą, ale twórcy sugerują wiele zadań pobocznych i różnorodność rozgrywki. Todd Howard, dyrektor kreatywny Bethesdy, porównuje Starfield do Skyrima pod względem potencjalnej długości rozgrywki. Jeśli ta referencja jest trafna, możemy oczekiwać 30-40 godzin fabuły głównej, ponad 100 godzin zadań pobocznych oraz aż 200 godzin eksploracji.

Czy Starfield oferuje tryb multiplayer?

Chociaż wiele gier stawia dziś na tryb multiplayer, twórcy Starfield postanowili skupić się na intensywnym, jednoosobowym doświadczeniu. Gry takie jak Fallout 76 czy The Elder Scrolls Online były wyjątkami, a Starfield wraca do korzeni Bethesdy, oferując jedynie rozgrywkę single player.

DLC w Starfield

Premiera Starfield zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią pojawiają się coraz to nowe pytania dotyczące tego, co jeszcze twórcy przygotowali dla nas w odległych zakątkach kosmicznego uniwersum. Wreszcie, na ostatnim Starfield Direct w czerwcu 2023 roku, światło dzienne ujrzała długo wyczekiwana informacja – Starfield otrzyma dodatkową zawartość w postaci DLC. Jeden z pakietów rozszerzeń, zatytułowany "Shattered Space", wzbogaci naszą kosmiczną podróż o nową opowieść. Dla posiadaczy edycji premium podstawowej gry, DLC będzie dostępne za darmo, natomiast ci, którzy wybiorą standardową edycję, będą mieli możliwość dokupienia dodatku. Mimo że szczegóły na temat DLC wciąż są owiane tajemnicą, sama obecność rozszerzenia zapowiada, że Starfield może rozwijać się jeszcze długo po premierze, wprowadzając nas w kolejne kosmiczne przygody.

Starfield może być przełomową grą, jeśli chodzi o RPG w kosmosie. Tytuł skupia w sobie elementy znane z wcześniejszych hitów Bethesdy oraz innowacyjne rozwiązania. Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy nieograniczoną swobodę tworzenia postaci, możliwość eksploracji setek planet, opcję budowania osad oraz wchodzenia w interakcje z różnorodnymi frakcjami. Starfield zapowiada się więc jako tytuł, który zapewni wiele godzin wciągającej rozgrywki. Już 1 września damy Wam znać, jak gra prezentuje się na żywo!

źródła: Twitter / PCGamer / Gamesradar / Gamespot