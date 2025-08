Google się chwali: Użytkownicy kochają AI w wyszukiwarce

Google w swoim najnowszym komunikacie na oficjalnym blogu chwali się tym, jak sztuczna inteligencja zrewolucjonizowała wyszukiwarkę, zwiększając liczbę zapytań i przekierowań do stron internetowych. Przegląd od AI (AI Overviews) oraz nowy tryb AI pozwalają użytkownikom zadawać bardziej złożone pytania, co przekłada się na większe ich zaangażowanie. Dane zebrane przez firmę wskazują, że użytkownicy są bardziej zadowoleni z wyników wyszukiwania, co skutkuje częstszym korzystaniem z wyszukiwarki. Pomimo obaw o spadek ruchu na stronach internetowych, Google podkreśla, że ogólny liczba kliknięć organicznych pozostaje stabilna, a ich jakość wzrasta, co oznacza, że użytkownicy rzadziej wracają do wyników wyszukiwania, znajdując od razu wartościowe treści.

Google chwali AI w wyszukiwarce. Ma czym?

Funkcja Przegląd od AI (AI Overview) zwiększa liczbę linków wyświetlanych na stronie, co daje stronom internetowym więcej szans na przyciągnięcie uwagi. W przypadku prostych pytań, jak data kolejnej pełni księżyca, użytkownicy często zadowalają się szybką odpowiedzią, ale przy bardziej złożonych tematach klikają, by zgłębić konkretny temat, a nawet zrobić zakupu. A to oznacza, że nie tylko strony oferujące unikalne treści zyskują na popularności. Rośnie również znaczenie forów dyskusyjnych, czy witryn z podcastami, filmami i szczegółowymi analizami. Googli mówi o tym, że zauważa zmieniające się preferencje użytkowników szukających autentycznych i wartościowych materiałów. A to ma przekładać się na wzrost ruchu właśnie na tego typu stronach.

Internet istnieje już od ponad trzech dekad i wierzymy, że wkraczamy w jego najbardziej ekscytującą erę. Zmiany technologiczne niosą ze sobą zmiany, ale także niezwykłe możliwości. Wierzymy, że sztuczna inteligencja będzie jednym z najbardziej ekspansywnych momentów w historii internetu, umożliwiając nam wszystkim zadawanie znacznie większej liczby pytań, a twórcom dotarcie do bardziej zaangażowanych odbiorców. Będziemy nadal pomagać firmom, twórcom i stronom internetowym w wykorzystywaniu tych możliwości, budując wspólnie przyszłość.

Firma podkreśla swoje zaangażowanie w wspieranie ekosystemu internetowego, wysyłając codziennie miliardy kliknięć na strony. Modele AI Google są uczone w taki sposób, by rozumieć sieć i kierować użytkowników do odpowiednich źródeł, z wyraźnym oznaczeniem cytowań i linków. Otwarte protokoły dają administratorom stron możliwość kontroli nad tym, jak ich treści są prezentowane. Google widzi w AI szansę na rozwój internetu, umożliwiając twórcom dotarcie do bardziej zaangażowanej publiczności i zachęcając do tworzenia wysokiej jakości treści.