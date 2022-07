W te gry musicie zagrać w sierpniu. 5 najgorętszych premier!

Idealnym rozwiązaniem jest granie na konsoli - i w lipcu zdecydowanie mieliśmy przy czym spędzić czas z padem w dłoni, dzięki takim produkcjom jak Stray z kotem w roli głównej czy Xenoblade Chronicles 3, czyli kontynuacji jednej z najlepszych serii jRPG. Jak zapowiada się sierpień?

Two Point Campus - 9 sierpnia (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Two Point Studios po naprawdę sporym sukcesie Two Point Hospital postanowiło zamienić szpital na uniwersytet. Jeśli marzyliście kiedyś o rozwijaniu własnej placówki, w której będziecie mogli pomóc rozwijać się młodym, perspektywicznym bystrzakom i przy okazji zgarnąć niemałą sumkę na utrzymanie tego miejsca, Two Point Campus jest grą stworzoną dla Was. Jak w przypadku TPH, niezbędne będzie strategiczne podejście i dokładne analizowanie swoich działań, jednak niewątpliwie będzie warto!

Cult of the Lamb - 11 sierpnia (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Czasem gry mniejszych studiów okazują się prawdziwymi hitami - spójrzmy chociażby na takie produkcje jak Hades, The Binding of Isaac: Rebirth czy Hollow Knight. Będę szczerze zdziwiony, jeśli Cult of the Lamb nie odniesie takiego samego sukcesu. W produkcji wydawanej przez Devolver Digital wcielimy się w tytułowego baranka i będziemy budować swoją własną sektę. Roguelike przedstawia historię słodkiego zwierzaka, który został uratowany przed egzekucją przez tajemniczą, mroczną postać. W wyniku tego incydentu baranek zostaje obdarzony specjalną mocą, która daje mu ogromną siłę oraz budzi spore uznanie wśród innych mieszkańców tego świata. Naszym celem będzie dobre zarządzanie własną sektą, co wiąże się z szerzeniem słowa, oraz eliminowanie innych kultów. Szalona, lecz jakże wspaniała wizja. Co tu więcej dodać - po prostu obejrzyjcie zwiastun, który idealnie oddaje ten psychodeliczny wręcz klimat.

Marvel’s Spider-Man Remastered - 12 sierpnia (PC)

O tym, jak doskonałą grą jest Marvel’s Spider-Man, nie trzeba nikogo przekonywać. To nie tylko granie licencją jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci z uniwersum Marvela, lecz naprawdę kawał świetnej i dopracowanej produkcji od Insomniac Games, która jest również interesującym powiewem świeżości w ostatnim zalewie tytułów z otwartym światem. Remaster przygód Człowieka-Pająka doczeka się na komputerach osobistych wielu ulepszeń względem konsolowych wersji, więc jeśli posiadacie dobrego, gamingowego peceta, powinniście zaklepać urlop na 12 sierpnia (i następny tydzień przy okazji), żeby całkowicie wsiąknąć w ten świat. Jeśli chcecie poznać dokładne szczegóły dotyczące ulepszeń i wymagań systemowych, kliknijcie w ten link - Kamil Świtalski dokładnie wszystko opisał.

Saints Row - 23 sierpnia (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Saints Row powraca, jednak w formie rebootu. Najnowsza część przeniesie nas do słonecznego Santo Ileso, największej mapy w historii serii, i pokaże graczom początki słynnego gangu Świętych. Reboot połączy absurdalny humor z poprzednich części z delikatnie odświeżonym typem rozgrywki. Materiały z gry wyglądają naprawdę obiecująco i możemy być pewni, że kontentu w tej produkcji zdecydowanie nie zabraknie. Oczekiwania są ogromne, więc pozostaje trzymać kciuki, żeby wszystko poszło dobrze!

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 30 sierpnia (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Po niezwykle udanym i docenionym przez fanów oraz krytyków Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge przyszedł czas na The Cowabunga Collection, czyli składankę nie dwóch, nie trzech, a TRZYNASTU gier z Żółwiami Ninja w rolach głównych. Jeśli gady zajadające się pizzą w kanałach skradły Wasze serca wiele lat temu, to nadchodząca produkcja okaże się dla Was prawdziwą nostalgiczną podróżą. Co więcej, nie będą to zwykłe porty - wszystkie gry doczekają się szeregu ulepszeń, takich jak możliwość gry online, poprawione efekty wizualne, funkcje przewijania czy zapisu w dowolnym momencie.

Na którą z wymienionych gier czekacie najbardziej? Koniecznie podzielcie się swoimi oczekiwaniami w komentarzach!