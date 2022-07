Początek tego roku był niesamowicie mocny pod względem premier gier wideo, jednak im dalej, tym tempo zwalniało. Wakacje to zazwyczaj sezon ogórkowy w tej branży - chociaż nie da się ukryć, że lipiec w tym roku będzie w stanie pozytywnie zaskoczyć graczy!

F1 2022 (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) - 1 lipca

F1 22 to kolejna odsłona cyklu gier wyścigowych opartych na licencji Formuły 1. Tym razem cała zawartość dotyczy oczywiście sezonu 2022 - jeśli jesteście fanami F1, będziecie w siódmym niebie. Poza rozbudowanym trybem kariery oraz doświadczaniem emocji płynących z tej dyscypliny poprzez wcielenie się w wybranych najpopularniejszych kierowców, Codemasters wprowadziło nowy moduł F1 Life oraz ponownie do produkcji zawitał F1 Sprint - zawartości zatem jest całe mnóstwo. Do tego nie można zapomnieć o wsparciu VR - to wszystko sprawia, że dla fanów jest to zakup obowiązkowy.

Arcadegeddon (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) - 5 lipca

Arcadegeddon to zdecydowanie ciekawa i niepozorna propozycja z tego miesiąca. Strzelanka z widokiem z trzeciej osoby i dość kreskówkową szatą graficzną, przeznaczona głównie do grania ze znajomymi - mieszanka Fortnite’a ze Splatoonem. W produkcji będziemy mogli wcielić się w jednego z kilku bohaterów, których celem będzie pokonanie złowrogiej korporacji. Całość wydaje się mieć potencjał do stania się viralem na streamach - a co istotne, tytuł w dniu premiery trafi do abonamentu PlayStation Plus Essential. Jeśli posiadacie zatem konsolę japońskiej firmy, będziecie mogli sprawdzić szalony Arcadegeddon za darmo.

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch - PlayStation 5 i Xbox Series X|S w ramach wstecznej kompatybilności) - 8 lipca

nirvanA Initiative to kontynuacja wydanego w 2019 roku AI: The Somnium Files. Detektywistyczna visual novelka ze stereotypowym japońskim humorem, pełna zarówno sprośnych żartów i głupotek, jak i ciekawych rozwiązań. Mimo wszystko tytuł może pochwalić się angażującą i wciągającą historią, co nie powinno dziwić, kiedy weźmiemy pod uwagę, że za fabułę odpowiedzialny jest Kotaro Uchikoshi, który w swoim CV ma chociażby całą serię Zero Escape, jedną z najlepszych i najbardziej docenianych produkcji z gatunku visual novelek. Jeśli jesteście fanami popkultury kraju kwitnącej wiśni i czujecie niedosyt po pierwszej części, to będziecie mogli wrócić do futurystycznego Tokio już 8 lipca.

Stray (PlayStation 4, PlayStation 5, PC) - 19 lipca

Chcieliście kiedyś podróżować po cyberpunkowym świecie zamieszkałym w pełni przez roboty, w dodatku jako kot? Oczywiście, że chcieliście - kto by nie chciał? To nam umożliwi gra Stray, która wygląda obłędnie, a jej zamysł fabularny jest jeszcze lepszy - ludzie są już wyłącznie wspomnieniem i cały świat jest przepełniony robotami. Pośród mechanicznych mieszkańców znalazł się zbłąkany kotek - i to właśnie w niego się wcielimy. Zadaniem naszego głównego bohatera będzie rozwiązanie ogromnej tajemnicy i wydostanie się z metropolii w celu odszukania i dołączenia do rodziny. Całość jest wręcz obłędna, a dodatkowo w dniu premiery pojawi się w abonamencie PlayStation Plus Extra i Premium.

Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo Switch) - 29 lipca

Xenoblade Chronicles 3 to kolejna odsłona jednej z najbardziej wyjątkowych serii jRPG, zapoczątkowanej w 2010 roku. Po świetnej “dwójce” przyszedł czas na trzecią odsłonę, która zabiera graczy w podróż do świata pełnego elementów fantasy i science fiction, w którym walczą między sobą nacje Keves i Agnus. Szóstka głównych bohaterów trafia w sam środek całego gorącego wydarzenia - dlatego opanowanie umiejętności każdego bohatera i taktyczne podejście do walki będą kluczowymi elementami w zwiedzaniu tego ogromnego świata. Jeśli macie Switcha, nie powinniście przejść obok tej produkcji obojętnie!

Na którą produkcję czekacie najbardziej? Zwiedzanie cyberpunkowego miasta tajemniczym kotem w Stray, detektywistyczne przygody w futurystycznej stolicy Japonii w AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative, podbijanie torów wyścigowych w F1 2022, prawdziwa rozwałka w Arcadegeddon, czy może kontynuacja świetnego jRPG w Xenoblade Chronicles 3? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

