Amazon Prime Gaming, które niejednokrotnie delikatnie znika na tle darmowych wysyłek, zniżek i serwisu streamingowego Prime Video oferuje darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime. Co firma przygotowała dla nas w drugim miesiącu wakacji?

Prime Gaming - gry, które odchodzą z abonamentu wraz z końcem lipca

Standardowo wraz z nową rozpiską, z abonamentu odchodzą produkcje zaserwowane przez Amazon w poprzednim miesiącu. Lipcowe produkcje, które znikną z Prime Gaming to:

Maniac Mansion

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter’s Mark

To jednak nie wszystko, co gracze otrzymali w lipcu. Dzięki Gaming for Prime Day 2022 można było za darmo zgarnąć jeszcze takie tytuły jak GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition czy gry z serii Star Wars. Z tego względu jakkolwiek sierpień by się nie starał, nie jest w stanie dorównać zestawieniu z lipca.

Amazon Prime Gaming - pełne zestawienie gier w sierpniu 2022 roku

W sierpniu dzięki Prime Gaming będziemy mogli odebrać za darmo:

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

Zestawienie z pewnością znajdzie swoich zwolenników, jednak nie jest żadną tajemnicą, że najbardziej atrakcyjną pozycją z całej rozpiski jest StarCraft: Remastered - i z całym uznaniem dla tej marki, nie świadczy to zbyt dobrze o ofercie Amazonu na sierpień.

Dodatki do gier dla abonentów Prime Gaming - sierpień 2022

Poza samymi grami, Amazon serwuje mnóstwo dodatków do popularnych produkcji. W tym miesiącu można liczyć na darmowe DLC do takich gier jak Fall Guys (paczka z wakacyjnymi strojami dla naszej “fasolki”), Pokémon GO (30 x Poké Ball, 5 x Max Revive oraz 3x Golden Razz Berry), a także League of Legends, Apex Legends, Destiny 2, GWINT, Overwatch, Lost Ark i wielu innych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że raz odebrane gry zostają z nami na zawsze. Decydując się na abonament Prime Gaming, Amazon udostępnia użytkownikom kod aktywacyjny do produkcji na takie platformy jak Steam, Epic Games Store, GOG, Origin czy Uplay.

Źródło: Amazon Prime Gaming