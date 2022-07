Spider-Man na PC już w sierpniu - dzięki tym usprawnieniom będzie lepszy i piękniejszy niż na PlayStation

Marvel's Spider-Man to jedna z najprzyjemniejszych gier które pamiętam z minionej generacji konsol. Mimo że na co dzień nie należę do specjalnych miłośników otwartych światów — ekipa Insomniac Games eksplorację uczyniła na tyle fajną, że od gry trudno mi się było oderwać. Dlatego też z otwartymi ramionami powitałem dodatek z Milesem Moralesem, który pojawił się wraz ze startem PlayStation 5 na obu sprzętach. Teraz Marvel's Spider-Man Remastered trafia również na komputery. Wydawanie dostępnych przez lata na wyłączność konsol Sony gier na komputerach okazało się dla nich żyłą złota — dlatego też konsekwentnie przygotowują kolejne premiery. Szczerze? Trochę zazdroszczę wszystkim posiadaczom mocnych PC, którzy będą mogli wskoczyć w tę przygodę w takiej jakości. I z takimi możliwościami!

Marvel's Spider-Man na PC - wymagania sprzętowe

Zacznijmy może od tego, jak kształtują się wymagania sprzętowe. Tutaj rozpiętość jest spora — w zależności od tego, w jakiej jakości będziemy chcieli zapoznać się z grą:

Jak widać — minimalne z nich są naprawdę rozsądne (Intel Core i3-4160 i Nvidia GeForce GTX 950 — lub ich odpowiedniki AMD) i 8 GB RAM. Rekomendowane są nieco wyższe - i startują od Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1600 wespół z NVIDIA GeForce RTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580. No a jeżeli będziecie chcieli cieszyć się Spider-Manem na wysokich detalach ze śledzeniem promieni — wtedy już musicie szykować znacznie mocniejsze podzespoły. Ultimate ray Tracing — czyli najwyższa jakość z Ray Tracingiem w rozdzielczości 4K i 60 FPS wymagać będzie Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X wespół z NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6950 XT wespół z 32 GB RAM.

Marvel's Spider-Man na PC - na komputerze przygody Człowieka Pająka uruchomisz ze wsparciem DLSS i dowolnych proporcjach ekranu

Wydanie Spideya na PC będzie działało płynnie — no i wiele zależy tutaj od sprzętu jakim funkcjonujemy. Jednak nie zabraknie tam wsparcia dla nowoczesnych technologii których celem będzie zaprezentowanie gry najlepiej jak tylko się da — w tym NVIDIA DLSS oraz NVIDIA DLAA. Ponadto kilka trybów jakościowych związanych z Ray Tracingiem pozwoli na dostosowanie gry do własnego widzimisię... a przynajmniej tego, na ile stać nasz sprzęt. Ogromnym zaskoczeniem, ale jak najbardziej pozytywnym, pozostaje obsługa wielu proporcji ekranów. Twórcy są niezwykle dumni ze wsparcia monitorów UltraWide — i grę można będzie uruchamiać w różnych konfiguracjach. Do wyboru mamy proporcje: 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 i 48:9. Nie zabrakło też wsparcia dla kontrolera DualSense — czyli najnowszego pada w stajni PlayStation. Ten można podłączyć do komputera i cieszyć się wszystkimi efektami znanymi ze zremasterowanej wersji gry z PS5. Do tego nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać pełną obsługę myszki i klawiatury.

Premiera gry na PC już 12 sierpnia 2022. Na Steam można ją kupić przedpremierowo za 299 złotych.