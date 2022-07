Prawicy pęknie żyłka. Polskie studio tworzy grę o uchodźcach z Afryki

Kryzys uchodźczy związany z niestabilną sytuacją w Afryce nie jest już na świeczniku władz i mediów z powodu wojny w Ukrainie i postępującej inflacji. Jeszcze do niedawna jednak był on kartą przetargową dla wszelkiej maści niemoralnych polityków, którzy na szczuciu próbowali zyskać nieco politycznego kapitału. Cisza w prasie nie oznacza, że problem nagle wyparował. Ten ważny wątek chce przypomnieć polskie studio Act Zero w nietypowej produkcji, która łączy planszówkę z grą komputerową.

Wizualna opowieść o ludzkich dramatach

Ticket to Europe to – jak nazywają go twórcy – społecznie zaangażowany projekt, składający się z trzech zazębiających się filarów. Pierwszy z nich to gra planszowa dla maksymalnie czterech graczy, przedstawiająca realia przemytniczego biznesu, w której gracz wcieli się w uchodźcę podróżującego z Afryki do Europy, podejmując po drodze moralnie trudne decyzje. Drugi to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami gra komputerowa z ręcznie rysowanymi grafikami. Act Zero przedstawia ją jako interaktywny reportaż, poruszający ważne tematy kryzysu uchodźczego.

Dopełnieniem gry ma być komiks o tym samym tytule, opowiadający tragiczną historię Kassima – uzdolnionego grafika irakijskiego pochodzenia. Planszówka oraz gra wideo zostały wycenione na kolejno 150 zł, oraz 60 zł. Nowela graficzna dopełniająca historię ma kosztować 25 zł.

Zespół Act Zero tworzą doświadczeni graficy i designerzy, którzy chcą tworzyć piękne i poruszające historie, biorąc tym samym udział kulturowej rewolucji. Z informacji opublikowanych na stronie developera wynika, że zespół nie boi się niewygodnych tematów i to właśnie one będą stanowiły podstawę przyszłych projektów. Według danych ze Steama gra Ticket to Europe ma być dostępna w pierwszym kwartale 2023 roku.

Obrazek wyróżniający: Act Zero