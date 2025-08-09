Rewolucyjna zmiana której oczekuję od nowej generacji MacBooków. Dopłacę bez mrugnięcia okiem

Apple sprzedaje cały zestaw sprzętów z modemem, który umożliwia dodanie do nich karty (e)SIM i cieszenie się dostępem do sieci bez hot spotów i kombinacji. Smartfony są naturalnym wyborem, to jasne. Ale zegarki czy tablety - już niekoniecznie. Z zegarka wyposażonego w modem korzystałem przez jakiś czas - i w moim przypadku opcja ta nie przydała się ani razu. Z tabletem w wersji Cellular spędziłem sumarycznie kilka dobrych lat. Najpierw w dość leciwym modelu przed laty, a w nowożytności przez półtora roku w iPadzie Pro z M1 i kilka dobrych miesięcy z iPadem Air z M2. Przez te wszystkie miesiące skorzystałem z tej opcji raptem raz. Najwyraźniej nie jestem targetem i moje potrzeby znacząco się różnią od potrzeb reszty świata. Ale kiedy tak myślę o modemach w sprzętach Apple. nie mogę pozbyć się wrażenia, że gdyby takowy trafił do ich komputerów, to byłby dla mnie strzał w dziesiątkę.

MacBook z wbudowanym modemem. Z takiego komputera korzystałbym z przyjemnością

Wspominałem już wielokrotnie, że iPada trudno traktować mi serio. Jego waga z akcesoriami jest kuriozalna i nie widzę nawet pół powodu, by wychodząc z domu zabrać ze sobą tablet, a nie komputer. Bez akcesoriów ma to jeszcze mniej sensu. Z komputerem regularnie podróżuję, a gdy są to podróże służbowe: korzystam z niego non-stop. W taksówkach, na konferencjach i wyjazdach. Z hotelowym WiFi jest jak jest, dlatego nawet wtedy regularnie sięgam po hotspot z telefonu.

Dlatego też wielokrotnie złapałem się już na myśli, że z przyjemnością kupiłbym dodatkowy e-sim właśnie dla tego sprzętu, by w drodze nie musieć kontrolować stanu baterii przy robieniu hotspota ze smartfona. Jak wiadomo: w dzisiejszych czasach bez telefonu jak bez ręki, więc niechętnie rozładowuję w nim baterię. Zwłaszcza gdy nie wiem ,jak szybko będę miał dostęp do gniazdka, a nie jest żadną tajemnicą, że wtedy bateria spada zauważalnie szybciej. Owszem: mogę go kablem podłączyć do komputera, który będzie traktowany jako power bank, ale chętnie załatwiłbym to bez jakichkolwiek dodatkowych kombinacji.

MacBooki z modemem: może autorskie rozwiązanie od Apple coś w tej kwestii zmieni?

Wraz z premierą iPhone 16e, Apple wprowadziło na rynek swój pierwszy autorski modem. Wiadomo nie od dziś, że gigant długo pracował nad tym rozwiązaniem i to dopiero początek. Daje to taką iskierkę nadziei, że dzięki posiadaniem pełnej kontroli sprzętowej, niebawem zdecyduje się na rozbudowę swoich komputerów. Idealnie: bez żadnych dodatkowych gniazd i z pełnym wsparciem e-sim, jak ma to miejsce we wspomnianych zegarkach i tabletach. Jeżeli nie przesadzą z ceną i różnica nie będzie liczona w tysiącach złotych, bardzo chętnie kupując następny komputer postawię na takie rozwiązanie. Ale doskonale zdaję sobie sprawę, że byłby to kolejny krok ku kanibalizacji w ofercie produktowej Apple, bo przecież tym sprzętem idealnym "na wynos" w kreowanej przez producenta rzeczywistości jest iPad. Dla mnie nie jest: ani w wersji "podstawowej", ani Air, ani nawet Pro.