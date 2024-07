Premiera: Audi A6 e-tron, A6 Avant e-tron i S6 e-tron. Zasięg ponad 750 km!

Audi A6 e-tron – już tylko elektryczne – dzięki bardzo zaawansowanej aerodynamice i platformie PPE będzie oferować zasięg przekraczający 750 km. Jednocześnie: auto będzie dostępne z napędem na tył (po raz pierwszy w ramach A6) lub na wszystkie, cztery koła (quattro). Obok nadwozia Sportback (liftback) będzie też kombi, czyli Avant w nomenklaturze Audi. Najmocniejszy wariant – Audi S6 Sportback e-tron – będzie oferować 405 kW (551 KM) mocy i przyspieszać od 0 do 100 km/h w 3,9 sekundy. Zapraszam po więcej szczegółów.

Osoby, które czytały – obecnie już 2-letni – materiał na temat Audi A6 e-tron concept nie powinny być zaskoczone wyglądem nowego, w pełni elektrycznego Audi A6. Auto nie zmieniło się jakoś zasadniczo względem konceptu i uważam to za dużą zaletę, bo wygląda bardzo dobrze. Dynamicznie i elegancko, jak to styliści Audi zdążyli nas do tego przyzwyczaić nie tylko w kontekście rodziny A6.

Jednocześnie: Audi A6 e-tron jest kolejnym modelem z nowym systemem oznaczeń, w którym cyfry parzyste zarezerwowane są dla samochodów elektrycznych, zaś nieparzyste dla spalinowych (bądź w jakimś stopniu hybrydowym). Niedawno zostało zaprezentowane nowe Audi A5, które de facto zastępuje dotychczas oferowane Audi A4. To samo tyczy się Audi Q6 e-tron, który będzie także tylko elektryczne.





Platforma PPE dla Audi A6 e-tron oraz Q6 e-tron

Jedną z najważniejszych i jednocześnie najlepszych informacji jest ta dotycząca platformy, na bazie której zbudowano Audi A6 e-tron. W przypadku aut elektrycznych mówimy tutaj o architekturze akumulatora, silników a także całej elektronice sterującej działaniem układu napędowego. Platforma PPE została przygotowana wspólnie przez Porsche i Audi i znajdziemy ją w Macanie, w Audi Q6 e-tron oraz właśnie w Audi A6 e-tron. Gorąco zachęcam do lektury podpiętego materiału na temat platformy PPE, bo omówiłem tam w szczegółach konstrukcję, możliwości, a także sposób działania. Nie ma więc sensu powtarzać tych samych kwestii.





Szczególnie, że Audi A6 e-tron będzie miało ten sam akumulator, te same silniki i tą samą architekturę układu elektrycznego, co obecne już na rynku Audi Q6 e-tron. Oznacza to, że A6 e-tron będzie w sposób oczywisty oferować niższe zużycie energii, a także większy zasięg – w końcu to samochód o niższej linii nadwozia.

Audi A6 e-tron oraz Audi A6 Avant e-tron – moc i zasięg

Początkowo mają być oferowane dwie wersje napędowe, obydwie oparte na akumulatorze 100 kWh (94,9 kWh netto). Co oczywiste, wariant tylnonapędowy ma jeden silnik elektryczny, zaś Audi S6 z quattro ma też drugi silnik przy przedniej osi.

Audi A6 Sportback e-tron Performance: 270 kW (367 KM), napęd na tylne koła, 0-100 km/h w 5,4 s, prędkość maks. 210 km/h, zużycie energii: 15,9 – 14,0 kWh/100 km, zasięg ponad 750 km,

Audi A6 Avant e-tron Performance: 270 kW (367 KM), napęd na tylne koła, 0-100 km/h w 5,4 s, prędkość maks. 210 km/h, zużycie energii: 17,0 – 14,8 kWh/100 km, zasięg ponad 720 km,

Audi S6 Sportback e-tron Performance: 370/405* kW (503/551* KM), napęd quattro, 0-100 km/h w 3,9 s, prędkość maks. 240 km/h, zużycie energii: 16,7 – 15,7 kWh/100 km, zasięg ponad 670 km,

Audi S6 Avant e-tron Performance: 370/405* kW (503/551* KM), napęd quattro, 0-100 km/h w 3,9 s, prędkość maks. 240 km/h, zużycie energii: 17,4 – 16,4 kWh/100 km, zasięg ponad 640 km,

* druga wartość mocy dotyczy procedury startu (Launch Control).

W późniejszym terminie ma pojawić się też wariant z mniejszym akumulatorem (i też prawdopodobnie słabszym silnikiem) o pojemności 83 kWh. Z przekazanych informacji wynika też, że wersja quattro (w rozumieniu inna niż S6) także będzie później wprowadzona.

Parametry ładowania są identyczne niezależnie od wariantu napędowego/silnikowego: to 270 kW prądem stałym (DC), zaś wbudowana ładowarka pokładowa ma mieć 11 kW z planowaną opcją 22 kW w nieco późniejszym czasie. Dzięki temu, że akumulator Audi A6/S6 e-tron ma architekturę 800-voltową (ponownie odsyłam do materiału na temat platformy PPE), ładowanie od 10 do 80% twa mniej więcej 21 minut.

Zaawansowana aerodynamika

W osiągnięciu tak niskiego zużycia energii, a tym samym tak dużego zasięgu, szalenie istotną kwestią jest oczywiście aerodynamika, która w przypadku Audi A6 e-tron jest bardzo dopracowana. Współczynnik oporu powietrza w przypadku Audi A6 Sportback e-tron wynosi zaledwie 0,21, zaś Audi A6 Avant e-tron ma 0,24. To oczywiście zasługa m.in. płaskiej podłogi, tylnemu dyfuzorowi, aerodynamicznych felg czy wreszcie kurtyn wokół kół. Nie bez znaczenia są też opcjonalne cyfrowe lusterka.

Istotny wpływ na zużycie energii, jak i prowadzenie oczywiście, ma opcjonalne zawieszenie pneumatyczne dla Audi A6 e-tron, które podczas jazdy z autostradowymi prędkościami obniża się nawet o 20 mm. To najpewniej to samo rozwiązanie, co w przypadku Q6 e-tron, gdzie dało się poznać jako bardzo komfortowe.

Kiedy? Cena?

Audi A6 e-tron wjedzie na europejskie drogi jesienią 2024 roku. Auto będzie można zamawiać od września. Polskich cen jeszcze nie podano.