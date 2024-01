Elektryczny Porsche Macan Turbo: 3,3 s do 100 km/h. Szybszy od spalinowej wersji! Cena

Nowy Porsche Macan 4 oraz Macan Turbo będą tylko elektryczne. Moc? 408 lub 639 KM, a przyspieszenie 0-100 km/h dla Macana Turbo wynosić ma 3,3 s! To dużo lepiej niż najszybsza obecnie dostępna wersja spalinowa: Macan GTS mając 440 KM przyspiesza w „zaledwie” 4,5 do 100 km/h. Jaki zasięg i zużycie energii? Te informacje zostały już podane.

O nowym, w pełni elektrycznym Porsche Macanie mogliście już przeczytać w raporcie z jazd próbnych jeszcze w zamaskowanej karoserii. Choć podano wówczas wiele informacji najszybszej wersji Macana, to np. moc została skorygowana: jest teraz większa: 470 kW (639 KM) zamiast 450 kW (612 KM). Nie zmieniły się za to parametry akumulatora, podobnie jak konstrukcja całości wraz z budową przekładni i samych silników. Zainteresowanych szczegółami budowy i pierwszymi wrażeniami z jazdy tym autem zapraszam do podpiętego wyżej materiału.





Słowem należy wspomnieć o stylistyce. To raczej ewolucja tego, co znamy z obecnego Macana. Ogólne wzornictwo jest bardzo typowe dla Porsche Macana. Najważniejszymi różnicami jest drugi rząd reflektorów w nowej, elektrycznej wersji, a także bardziej smukły tylny pas świetlny. Wciąż sylwetka jest bardzo atletyczna. Zwracam uwagę na wyraźnie różny wzór przednich i tylnych zderzaków Macana 4 względem Macana Turbo. Te, szczególnie z tyłu, nachodzą bardzo wysoko na karoserię. Szyby w drzwiach są bezramkowe.

Porsche Macan 4 oraz Porsche Macan Turbo

Póki co zapowiedziano dwie wersje: Porsche Macan 4 oraz Porsche Macan Turbo. Różnica sprowadza się przede wszystkim do mocy systemowej dwóch silników elektrycznych (synchroniczne, z magnesami trwałymi), co oczywiście przekłada się na osiągi w przyspieszeniu. W innym miejscu jest też ustawiony limiter prędkości maksymalnej:

Macan 4: 300 kW (408 KM), 650 Nm, 0-100 km/h w 5,2 s, maksymalnie 220 km/h,

Macan Turbo: 470 kW (639 KM), 1130 Nm, 0-100 km/h w 3,3 s, maksymalnie 260 km/h,

Przyspieszenie 0-100 km/h Porsche Macan Turbo wynoszące 3,3 s stawia go znacznie powyżej w tej chwili najszybszego spalinowego Macana GTS, który mając 324 kW (440 KM) oferuje „sprint to setki” w 4,5 s. Jedynie prędkość maksymalna jest nieco wyższa, bo wynosi 272 km/h. Pytanie w jakim tempie auta te będą przyspieszać do ~250 km/h, bo zwykle napęd elektryczny nie jest już tak konkurencyjny przy bardzo wysokich obrotach silników (moc zaczyna spadać).

Źródłem energii dla obydwu elektrycznych Macanów jest akumulator o pojemności 100 kWh brutto (95 kWh netto, użytkowe), co przekłada się na następujące zużycie energii oraz zasięg:

Macan 4: zasięg 516-613 km, zużycie energii 17,9-21,1 kWh/100 km,

Macan Turbo: zasięg 518-591 km, zużycie energii 18,8-20,7 kWh/100 km,

Porsche podaje też zasięg dla jazdy miejskiej i wynosi on: 665-784 km oraz 670-765 km (odpowiednio Macan 4 oraz Macan Turbo). To zdecydowanie dobre wartości i w zupełności wystarczające do codziennego podróżowania w mieście i w jego okolicach. Zasięg na autostradzie (przy prędkości ~140 km/h) szacuję, że powinien być nie mniejszy niż około 330 km.





W osiągnięciu takiego zasięgu pomagać ma aktywna i pasywna aerodynamika. Do prędkości dopasowywany jest tylny spojler, a także aktywne klapy przednich wlotów powietrza, a osłony uszczelnionego podwozia są elastyczne. Pod dolnymi reflektorami znajdują się kurtyny powietrzne. W efekcie: współczynnik oporu powietrza wynosi 0,25.





Ładowanie? Elektryczny Porsche Macan 2024 bazuje na platformie PPE (ma ona pojawić się także w Audi A6 e-tron) i architekturze 800 V. Przekłada się to na bardzo szybkie ładowanie prądem stałym nawet o mocy 270 kW, co przekłada się na uzupełnienie energii od 10 do 80% w ~21 minut. „Krzywa” ładowania ma być dosyć płaska i wg deklaracji nawet przy około 85% moc ładowania ma przekraczać 150 kW.

Ciekawostką jest zachowanie Porsche Macana EV po podłączeniu do stacji 400 V. Wówczas akumulator dzielony jest na dwa segmenty, a moc ładowania ma wynosić wówczas 135 kW. Wbudowana ładowarka prądu przemiennego ma mieć 11 kW. Nie ma póki co informacji na temat mocniejszej 22 kW.

Tylnonapędowa charakterystyka i skrętna tylna oś

Jak każde Porsche, tak i elektryczny Macan ma dawać frajdę z jazdy. Tylny silnik jest mocniejszy, co już u podstaw zapewnia tylnonapędową charakterystykę. Komputer pokładowy może też przekierować więcej mocy właśnie do tylnego silnika – nawet całkowicie odłączając przednią jednostkę.





Porsche Macan Turbo będzie też seryjnie wyposażone w elektronicznie sterowaną blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi (Porsche Torque Vectoring Plus), co pozwoli na przeniesienie większej mocy na tylne zewnętrzne koło, a tym samym jeszcze mocniejsze „wciskanie” do wnętrza zakrętu.

Elektryczny Macan wyposażony w zawieszenie pneumatyczne (standard wersji Turbo) ma oczywiście elektronicznie sterowaną kontrolę tłumienia.

Opcjonalna skrętna tylna oś może wychylić jej koła maksymalnie o 5 stopni, co owocuje zmniejszeniem średnicy zawracania do 11,1 m, a także poprawą zachowania w szybszych łukach.

Praktyczność elektrycznego Macana

Porsche Macan 2024 będzie wyposażony w dwa bagażniki: tylny o pojemności 540 l oraz przedni mieszczący 84 litrów. Warto zwrócić uwagę na zwiększony o 86 mm (do 2893 mm) rozstaw osi, który powinien przełożyć się na większą przestronność wnętrza.









Producent zaznacza, że elektryczny Macan oferuje niższą pozycję siedzącą względem aktualnie oferowanej wersji spalinowej: 28 mm niżej dla pasażerów z przodu oraz 15 mm niżej dla tych z tyłu.

Kiedy i jaka cena?

Porsche Macan będzie produkowany w fabryce w Lipsku w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Pierwsze egzemplarze elektrycznego Macana mają być dostarczone w drugiej połowie 2024 roku. Cena? Porsche Macan 4 ma startować od 386 tys. zł, zaś cennik Porsche Macana Turbo zaczyna się od 526 tys. zł.