Zapomnij o drogich flagowcach! Nowe urządzenia z AI w niskiej cenie

Oba urządzenia integrują asystenta Perplexity AI, który działa jako osobisty pomocnik. Można go aktywować dwukrotnym kliknięciem przycisku zasilania lub specjalnym przyciskiem na ekranie blokady w T Phone 3. Perplexity AI obsługuje zapytania głosowe i tekstowe, analizuje treści na ekranie oraz obiekty z aparatu. Jego funkcje obejmują tłumaczenie, podsumowywanie tekstów, tworzenie planów podróży i list zakupów, a nawet pomoc w nauce. Klienci otrzymują 18 miesięcy bezpłatnego dostępu do Perplexity Pro.

T-Mobile prezentuje T Phone 3 i T Tablet 2 z Perplexity

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć do 2 TB. Z tyłu znajdziemy system podwójnego aparatu 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu. W T Phone 3 zastosowano również pojemną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 25W, a także certyfikat IP54, który gwarantuje odporność na kurz i zachlapanie.

T Tablet 2 wyróżnia się 10,1-calowym wyświetlaczem w technologii TCL NXTPAPER, z rozdzielczością 1920x1200 pikseli. Technologia ta ma za zadanie imitować papier, oferując komfortowe czytanie i zmniejszając zmęczenie oczu. Tablet działa na procesorze MediaTek Dimensity, a jego bateria o pojemności 6000 mAh zapewnia długi czas pracy. Warto podkreślić, że oba urządzenia działają na systemie Android z obietnicą trzech dużych aktualizacji systemu operacyjnego i pięciu lat wsparcia zabezpieczeń. T Phone 3 uzyskał wysoki wynik 90/100 w rankingu ekologicznym, a obudowa T Tablet 2 w 75% została wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu.

T-Mobile oferuje T Phone 3 w cenie 969 zł bez abonamentu, natomiast T Tablet 2 bez akcesoriów kosztuje 1209 zł. W ramach abonamentu ceny są znacznie niższe. T-Mobile udostępnia również narzędzia AI obecnym klientom przez aplikację „Mój T-Mobile” w sekcji „Magenta AI”, co pozwala na wypróbowanie technologii bez konieczności kupowania nowego sprzętu.