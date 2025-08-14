Podatek cyfrowy coraz bliżej. Kto zapłaci?

Sprawa podatku cyfrowego w Polsce wraca jak bumerang. Resort Cyfryzacji spotyka się z organizacjami pozarządowymi, przedstawia założenia i podstawy opodatkowania big techów.

W Ministerstwie Cyfryzacji zorganizowano spotkanie z udziałem szerokiej reprezentacji organizacji branżowych i pozarządowych, poświęcone opracowaniu koncepcji podatku od działalności cyfrowej. Prace nad tym rozwiązaniem trwały od kilku miesięcy. Podczas obrad Fundacja Instrat przedstawiła raport zawierający analizę istniejących w różnych krajach mechanizmów opodatkowania oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia podobnego systemu w Polsce. Zgłoszone uwagi i stanowiska uczestników posłużą do przygotowania ostatecznej propozycji, która następnie zostanie przełożona na projekt ustawy i poddana dalszym konsultacjom społecznym.

Proponowany system zakładałby wprowadzenie bezpośredniego podatku od skonsolidowanych przychodów największych podmiotów działających w sferze cyfrowej. Celem tego rozwiązania jest zrównanie warunków konkurencji między globalnymi koncernami a firmami europejskimi i polskimi. Obowiązkiem podatkowym objęte byłyby wyłącznie przedsiębiorstwa osiągające roczne przychody globalne przekraczające 750 mln euro.

Przygotowane warianty konstrukcji podatku opracowano tak, aby łączyły wysoką efektywność z prostotą i przejrzystością stosowanych zasad. Model DST (Digital Services Tax) inspirowany jest regulacjami funkcjonującymi już m.in. we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.Środki uzyskane z nowego obciążenia fiskalnego przeznaczone byłyby z jednej strony na rozwój krajowych technologii oraz innowacji, a z drugiej – na wspieranie powstawania wartościowych treści medialnych. Władze podkreślają, że media, które w największym stopniu ucierpiały w wyniku przejęcia rynku reklamowego przez międzynarodowe platformy cyfrowe, wymagają systemowego wsparcia.

Podatek cyfrowy zostanie wprowadzony? Kolejne szczegóły projektu

Co będzie opodatkowane?

Usługi interfejsu cyfrowego - odnoszą się do udostępniania wielostronnego cyfrowego oprogramowania (np. w postaci platformy, aplikacji), które umożliwiają interakcję między użytkownikami. Tego rodzaju usługi obejmują platformy, które pozwalają na wymianę informacji, towarów lub usług pomiędzy różnymi stronami. Przykładem takich usług są marketplace’y, aplikacje umożliwiające współdzielenie zasobów (np. aplikacje taksówkarskie), czy inne platformy, które ułatwiają dokonywanie transakcji lub komunikację między użytkownikami (media społecznościowe). Usługi cyfrowej reklamy ukierunkowanej (profilowanie) - usługi polegające na umieszczaniu, za pośrednictwem interfejsu cyfrowego, konkretnych reklam skierowanych do określonych użytkowników. Usługa ta oparta jest na budowaniu profilu użytkownika na podstawie pozyskanych o nim informacji i dostosowywania reklam do jego indywidualnych preferencji i zachowań. Przykładem są reklamy wyświetlane na platformach społecznościowych czy w wyszukiwarkach internetowych (ang. search engine marketing, SEM). Usługi przekazywania danych - usługi oparte na sprzedaży bądź licencjonowaniu danych, które zostały zgromadzone na temat użytkowników oraz ich działań na platformach. Usługi te obejmują transfer informacji o zainteresowaniach użytkowników, ich nawykach zakupowych, lokalizacji, czy innych danych wydedukowanych z tego, w jaki sposób osoba wchodzi w interakcję z interfejsami cyfrowymi. Dane te są wykorzystywane chociażby do wspomnianych wyżej celów marketingowych bądź do podnoszenia skuteczności świadczonych usług.

A co nie będzie opodatkowane?

Usługi pośrednictwa cyfrowego, gdy głównym celem jest dostarczanie użytkownikom treści cyfrowych (np. programów komputerowych, gier, aplikacji) lub świadczenie im usług komunikacyjnych lub płatniczych (czyli interfejsy cyfrowe, w przypadku których to nie użytkownicy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wartości dla podmiotu udostępniającego interfejs) Regulowane usługi finansowe świadczone przez regulowane podmioty finansowe (np. aplikacje bankowości); Sprzedaż towarów lub usług online za pośrednictwem strony internetowej ich dostawcy, w której dostawca nie działa jako pośrednik (np. handel elektroniczny związany z działalnością detaliczną).

Jednak do wprowadzeniu podatku cyfrowego jeszcze daleka droga. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że kolejnym etapem prac jest przygotowanie projektu ustawy z uwzględnieniem zgłaszanych opinii i ocen. Projekt ten następnie będzie konsultowany społecznie.

Stock image from Depositphotos