Poznaj kulisy Map Google i efektów specjalnych w filmach - nasze najciekawsze rozmowy

Jak działają Mapy Google? Poznajcie Lokalnego przewodnika

Mapy Google to jedna z najpopularniejszych usług Google, ale o ich działaniu nie mówi się zbyt często i dokładnie. Właśnie dlatego bierzemy tę aplikację pod lupę i wypytujemy Jacka N. Kozioła o najciekawsze informacje oraz o zasady działania programu Lokalny przewodnik, do którego należy.

Smartfon czy aparat? Rozmawiamy z fotografem National Geographic

Wyścig producentów smartfonów nigdy wcześniej nie był tak wyrównany, jeśli chodzi o aparaty w telefonach. Jak na to wszystko spogląda człowiek, który żyje z fotografii i fotografią? Gościem jest Marcin Dobas - fotograf National Geographic i ambasador marki Olympus.

Jak działa Spotify w Polsce?

Polscy artyści na topowych pozycjach w międzynarodowych rankingach i mnóstwo polskich playlist to nasza codzienność, ale całkiem niedawno Spotify wyglądało nieco inaczej. Jak działa Spotify Polska od środka? Gościem odcinka jest Mateusz Smółka - Music Team Lead, Eastern Europe w Spotify.

Jak powstają efekty specjalne w filmach i serialach?

Efekty specjalne w filmach i serialach potrafią dziś kompletnie nas zmylić i pojawiają się tam, gdzie ich się nie spodziewamy. Jak powstają? Co sprawia, że niektóre z nich starzeją się lepiej, a drugie gorzej? Czy tworzenie efektów ogranicza się do pracy na komputerze z kubkiem kawy na biurku? Na te oraz inne pytania odpowiadają Marcin Drabiński (CEO) oraz Zuzanna Hencz (COO, Head of Art and Entertainment) w Chimney by Edisen. Studio ma w swoim dorobku Europejską Nagrodę Filmową za efekty do filmu "Lamb", a w portfolio znajdują się takie tytuły jak "Krakowskie potwory", "Atomic Blonde", "Hiacyn"t oraz "Dawid i Elfy".

Jak powstaje Google StreetView? Ciekawostki prosto z Google

Chyba każdy miał okazję skorzystać ze StreetView w Google. Dzięki zdjęciom możemy odwiedzać bliskie oraz egzotyczne lokalizacje, a także wnętrza najciekawszych miejsc na świecie. Dzięki StreetView i LiveView nie zabłądzimy na ulicy, w galerii handlowej czy lotnisku. O tym, jak powstaje StreetView, w ilu krajach gości i co zmieniło się przez 15 lat opowiadają Elżbieta Różalska z Google i Magdalena Filak z zespołu StreetView.

Szef streamingu w Paramount: klasyczna telewizja kształtuje rynek VOD

Partnerem odcinka jest firma Farnell // Co czeka rynek VOD w najbliższych latach? Czy streaming nie zamienia się z powrotem w klasyczną kablówkę? Jaki wpływ ma telewizja na streaming? Między innymi o tym rozmawiamy z Tomem Ryanem szefującym streamingowi w Paramount, założycielem Pluto TV.

Specjalny zespół w Google, o którym nie wiecie. 15-lecie Doodle w Polsce

Partnerem odcinka jest firma Farnell // Pracuje nad nimi specjalny zespół, oglądają je miliony ludzi na świecie, czasami odpowiadają za nie zewnętrzni artyści i programiści. Google Doodle, czyli grafiki okolicznościowe na głównej stronie Google mają ponad 20 lat, a w Polsce obchodzą 15. urodziny. Z tej okazji Ela Różalksa z Google opowiada o kulisach powstawania tych wyjątkowych akcji.

Powrót Gadu-Gadu - wywiad z Jarkiem Rybusem o przyszłości GG

Ponad 10 mln instalacji i co druga osoba w Polsce z numerem GG? Właśnie tak wyglądała rzeczywistość kilkanaście lat temu, zanim największe komunikatory świata podbiły także nasz rynek. Gadu-Gadu to ikona i legenda polskiego internetu, a Jarek Rybus pracujący dekadę temu w GG wraca teraz na stanowisko PR Managera - wszystko po to, by przywrócić blask aplikacji, która ma ambicje stać się czymś więcej niż komunikatorem.

Peja z Tede, Drake z The Weeknd - sztuczna inteligencja w muzyce i prawo autorskie

Sztuczna inteligencja pisze teksty, generuje utwory, tworzy muzykę. Ale czy na pewno? Ile w tym twórczości, a ile odtwórczości? Rozmawiamy z Jerzym Łabudą z ZAiKS na temat prawa autorskiego i AI. Czy i jak może zmienić się branża muzyczna oraz co czeka przemysł w najbliższych latach?

Sport a esport. Jak ten świat wygląda od środka?

Esport wciąż jest tajemnicą dla wielu osób, dlatego w tym odcinku rozmawiamy z dwoma osobami, które pomogą nam z łatwością wejść w ten świat: Bartek Masked Trybuła - zawodnik Anonymo w CS:GO oraz Adrian Kostrzębski z ESL największej organizacji esportowej. Jak wygląda codzienność zawodnika esportowego? Ile zarabiają esportowcy? Jak rozwinie się esport? Co robią gwiazdy sportu w esporcie?