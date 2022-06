Szef streamingu w Paramount: klasyczna telewizja kształtuje rynek VOD

Tom Ryan to człowiek, który założył i kierował wartym miliony dolarów projektem Pluto TV. To platforma z darmowym dostępem do telewizji online, gdzie nadal mamy do czynienia z reklamami. I właśnie dlatego zapytałem szefa streamingu Paramount, czy to nie oznacza, że wracamy do ery kablówki, bo jak widać każdy większy gracz na rynku sięga po reklamy, a mieliśmy je pożegnać w czasach VOD. Pluto TV to serwis z 60 mln użytkowników i około 1 tysiącem kanałów na wielu rynkach, a przecież zaczynał jako startup. Jak określa to Tom Ryan, udało im się stworzyć zupełnie nową kategorię streamingu w dobie, gdy wszyscy uważali, że VOD może być tylko płatne.

Świat nie będzie polegał tylko na usługach z treściami na życzenie i bez reklam

"Myślę, że tym, co doprowadziło do założenia Pluto TV, to zupełnie odwrotne opinie. Świat nie będzie polegał tylko na usługach z treściami na życzenie i bez reklam, że użytkownicy będą płacić za każdy serwis, który subskrybują. Więc tak, masz rację w tym, że są tu pewne elementy tradycyjnej telewizji, które mają sens, gdy są unowocześnione w erze streamingu. Telewizja dała nam tyle możliwości, tak dużo treści, tak wiele miejsc do odwiedzenia i była ceniona przez tyle dekad. I w większości była finansowana z reklam. To są świetne rzeczy do przełożenia na streaming."

Ryan potwierdza, że na rynku istnieje duży wybór i może to tworzyć pewne skonfundowanie klientów. Jego zdaniem, kluczem do sukcesu jest tworzenie platformy z różnorodną i szeroką ofertą, która będzie odpowiadać całym gospodarstwom domowy. I to widać po naszych serwisach streamingowych, które nie są dedykowane niszom. Paramount+ to sport na żywo i mnóstwo każdego rodzaju rozrywki: od treści dla dzieci, przez seriale, aż po dramaty z rozmachem.

Pluto TV to kanały i gatunki dla każdego, czy to komedia, dramat czy sport. By ułatwić nawigację klientom, należy oferować coś dla każdego członka rodziny. Ryan dodaje, że jeżeli z platformy korzysta więcej niż jedna osoba, to takie zachowanie (korzystanie z usługi) staje się pewnym nawykiem, bo sięgają po platformę odpowiadającą wielu potrzebom. Nie sądzi jednak, by sprawa tak dużej liczby platform została rozwiązana w najbliższym czasie.

Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju streamingu

Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju streamingu - podkreśla - a wzrosty Paramount w ramach całej firmy są na to dowodem. Nie mogę jednak przewidzieć, jak wiele usług może jednocześnie funkcjonować, bo niektóre mogą być dedykowane niszowym widzowym. Zobaczymy mnóstwo graczy w kategorii płatnych VOD, a także sporo graczy na rynku darmowego streamingu. Paramount+ rosło najszybciej w pierwszej kategorii, a Pluto TV w drugiej.

"Dość wcześnie zdecydowaliśmy się na 45-dniowe okno pomiędzy premierami w kinie i online, niektóre tytuły trafiały od razu na Paramount+. Są też takie, które debiutowały w tradycyjny sposób. Nie ma strategii odpowiadającej wszystkim produkcjom" - zaznacza Tom Ryan komentując sprawę szybkich debiutów kinowych filmów na platformach VOD. Podobnie uważa, jeśli chodzi o platformy VOD, które pojawiają się na świecie i wkraczają na nowe rynki. Dodaje, że niezbędne jest przygotowanie oferty i modelu biznesowego oraz cenowego odpowiadającego danemu rynkowi.

Potwierdzeniem tego jest współpraca Pluto TV z NENT Group, które zarządza Viaplay, bo dzięki temu można było przygotować lepszą ofertę z partnerem, aniżeli samodzielnie. W przypadku płatnej usługi mowa była natomiast o interesującym nas najbardziej SkyShowtime, gdzie Paramount będzie współpracować z Comcastem i Sky na 20 nowych rynkach. "By odnieść sukces globalny, musisz odnieść sukces lokalnie" - kwituje Tom Ryan - "I nie jest to wcale tak niepodobne do tradycyjnej telewizji przeszłości".

Szef streamingu w Paramount: klasyczna telewizja kształtuje rynek VOD

