Użytkownikom się to nie spodoba. Windows 11 zostanie zalany reklamą

Microsoft testuje wyświetlanie treści promujących Copilota w sekcji „Polecane” menu Start systemu Windows 11. Nowa funkcja, obecnie w fazie próbnej, może w przyszłości stać się domyślnym elementem systemu, choć użytkownicy będą mogli ją wyłączyć w ustawieniach.

Microsoft rozpoczął testy nowej funkcji w systemie Windows 11, która może wprowadzić reklamy związane z usługą Copilot bezpośrednio do menu Start. Zmiana dotyczy sekcji "Polecane", gdzie obok plików i aplikacji mają zacząć pojawiać się komunikaty zachęcające użytkowników do korzystania z Copilota.

Windows 11 stawia na reklamy. Chodzi o Copilota

Jak podaje serwis Windows Latest, Microsoft eksperymentuje z kilkoma wariantami takich treści. Część z nich kieruje użytkowników do podstawowej wersji Copilota, znanej z obsługi prostych zapytań i generowania tekstów, inne natomiast otwierają Copilot 365, czyli narzędzie przeznaczone głównie dla biznesu i użytkowników korzystających z pakietu Microsoft 365. W komunikatach można znaleźć zachęty w stylu: „Napisz pierwszy szkic z Copilotem”, „Zadaj pytanie Microsoft 365 Copilotowi” czy „Pomóż mi stworzyć obraz z Copilotem”.

Co istotne, w przypadku użytkowników nieposiadających subskrypcji Microsoft 365, kliknięcie w reklamę Copilot 365 skutkuje wyświetleniem sugestii wykupienia płatnego dostępu. Microsoft podkreśla jednak, że nie traktuje tych treści jako reklam, lecz jako "wskazówki" czy "podpowiedzi" dotyczące korzystania z systemu.

Zmiana budzi mieszane reakcje. Z jednej strony Copilot ma być integralnym elementem środowiska Windows, wspierając użytkowników w pracy i codziennym korzystaniu z komputera. Z drugiej, wprowadzenie reklam do menu Start może być postrzegane jako kolejny krok w stronę agresywnej promocji usług subskrypcyjnych.

Warto zaznaczyć, że sekcja "Polecane" w menu Start wkrótce stanie się opcjonalna, choć nadal będzie domyślnie włączona. Użytkownicy, którzy nie chcą oglądać treści związanych z Copilotem, będą mogli je wyłączyć w ustawieniach. Wystarczy przejść do: Ustawienia > Personalizacja > Start i odznaczyć opcję.

