Jak powstają efekty specjalne w filmach i serialach? Eksperci wyjaśniają

Aż trudno czasem uwierzyć, że w filmie nie ma prawie scen, które nie wymagały efektów wizualnych przygotowanych na komputerze. Jako przykład może posłużyć "Spider-Man: Bez drogi do domu", gdzie nawet zwyczajnie wyglądające sceny były w mniejszym lub większym stopniu opracowywane z użyciem specjalistycznego oprogramowania. Jak będziemy postrzegać ten film za dekadę czy dwie? Czy wciąż będzie robić wrażenie, a wykreowane na komputerze krajobrazy i postacie będą nie do odróżnienia od prawdziwych? Wiele filmów udowodniło, że niektóre efekty specjalne mogą przetrwać próbę czasu.

Jak powstają efekty specjalne w filmach i serialach?

Co sprawia, że niektóre z nich starzeją się lepiej, a drugie gorzej? Czy tworzenie efektów ogranicza się do pracy na komputerze z kubkiem kawy na biurku? Na te oraz inne pytania odpowiadają Marcin Drabiński (CEO) oraz Zuzanna Hencz (COO, Head of Art and Entertainment) w Chimney by Edisen. Studio ma w swoim dorobku Europejską Nagrodę Filmową za efekty do filmu "Lamb", a w portfolio znajdują się takie tytuły jak "Krakowskie potwory", "Atomic Blonde", "Hiacyn"t oraz "Dawid i Elfy".

