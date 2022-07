Specjalny zespół w Google, o którym nie wiecie, ale wszyscy widzicie efekty ich pracy

Google Doodle sięgają historią do 1998 roku. To grafiki okolicznościowe na głównej stronie Google, które mogą być wyświetlane u wszystkich na całym świecie albo w wybranych regionach. Czasem polskie Google Doodle lądują w innych krajach, czasami z bardzo daleka docierają do nas - wszystko po to, by zwracać uwagę, honorować, czcić i uczyć.

W 2018 roku świętowaliśmy 100. lecie niepodległości.

Google Doodle goszczą w Polsce od 15 lat, a w tym czasie doczekaliśmy się wielu ciekawych projektów, w tym honorujących m. in. życie i twórczość Stanisława Lema. Wszystkie doodle ze świata możecie zobaczyć na dedykowanej podstronie google.com/doodles, natomiast o kulisach ich powstawania - specjalnym zespole, zewnętrznych artystach, wielokrotnych współpracach oraz planowaniu premier - usłyszycie w najnowszym odcinku podcastu. W nim rozmawiają Ela Różalska z Google oraz Konrad Kozłowski.

