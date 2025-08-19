Tani jak barszcz, a naszpikowany nowymi technologiami. Oto Xiaomi Poco M7

Xiaomi prezentuje swój najnowszy smartfon z serii POCO. Tym Razem jest to „budżetowy” M7, który nie tylko zaskakuje ceną, ale także możliwościami. Co oferuje?

Pod koniec czerwca Xiaomi wprowadziło do Polski POCO F7 – smartfon charakteryzujący się futurystycznym wyglądem, który odchodzi od standardowego wyglądu urządzenia mobilnego. Przede wszystkim dzięki swojej dość unikatowej tylnej obudowie, która podzielona została na dwa panele oddzielone złotą linią. Co więcej, srebrny wariant urządzenia charakteryzuje się dodatkową mechaniczną nakładką i widocznym logiem Snapdragon, które podkreślają mocny charakter tego sprzętu. Sercem POCO F7 jest procesor Snapdragon 8s Gen 4, któremu towarzyszy m.in. 12 GB pamięci RAM, 256/512 GB pamięci na dane i najbardziej zaawansowany system chłodzenia marki 6000 mm 3D Dual-Channel IceLoop. Smartfon na sklepowych półkach debiutował w cenie 1999 zł (12 GB + 256 GB) i 2199 zł (12 GB + 512 GB). Teraz, niemal dwa miesiące Xiaomi prezentuje kolejny model z serii POCO – tym razem z dużo niższej półki. Co oferuje M7, który właśnie trafił do sprzedaży, także w Polsce?

Reklama

POCO M7 łączy przystępną cenowo mobilną rozrywkę z praktycznymi ulepszeniami i baterią pozwalającą na całodniowe użytkowanie. Wierzymy, że POCO M7 sprawdzi się nie tylko jako doskonałysmartfon do codziennych obowiązków, ale również urządzenie sprzyjające relaksowi, pozwalające na mobilną rozgrywkę bez ograniczeń.

– mówi Kang Lou, Senior Product Marketing Manager w POCO Global. –

Xiaomi POCO M7 już w sprzedaży. Tak wiele, za tak niewiele

Najważniejszym elementem POCO M7 jest jego bateria. Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 7000 mAh z technologią krzemowo-węglową (5%), co ma się przełożyć na wygodę użytkowania nawet przez dwa dni. W połączeniu z szybkim ładowaniem 33 W nie musimy się martwić brakiem zasilania, a dzięki ładowaniu zwrotnemu 18 W możemy skorzystać ze smartfona jako power banka dla innych urządzeń. Funkcja Battery Health 4.0 dostosowuje strategię ładowania, w tym Zero Power Instant On dla włączenia po wyczerpaniu oraz Boost Charging poniżej 40% naładowania.

POCO M7 posiada 6,9-calowy ekran FHD+ z funkcją AdaptiveSync oferującym 9 poziomów regulacji częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Posiada certyfikaty TÜV Rheinland: Low Blue Light (Software Solution), Flicker Free oraz Circadian Friendly. Dźwięk Hi-Res Audio i wzmocnienie głośności o 200% mają sprawić, że audio wychodzące z jego wnętrza będzie czyste i przyjemne w odbiorze. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 685 wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM (rozszerzalnej do 16 GB), a całość działa pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 2. Integruje on asystenta AI Google Gemini i funkcję Circle to Search with Google. POCO M7 wyposażono w tylny podwójny aparat o rozdzielczości 50 MP, który służy do rejestrowania zdjęć w różnych warunkach. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 MP i jest przeznaczony do wykonywania selfie. Dostępne funkcje to Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode oraz Dynamic Shots.

Xiaomi POCO M7 w Polsce. Cena i dostępność

POCO M7 jest dostępny w trzech kolorach: srebrnym (Silver), niebieskim (Blue) i czarnym (Black) w dwóch wariantach: 6 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB. Za ten pierwszy wariant, w ramach oferty premierowej trzeba zapłacić 549 zł (cena rekomendowana to 699 zł). Mocniejsza konfiguracja dostępna jest za 649 zł (cena rekomendowana: 799 zł). Szczegóły promocji premierowej dostępne są na stronach Xiaomi i u partnerów detalicznych firmy.