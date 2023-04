Ponad 10 mln instalacji i co druga osoba w Polsce z numerem GG? Właśnie tak wyglądała rzeczywistość kilkanaście lat temu, zanim największe komunikatory świata podbiły także nasz rynek. Gadu-Gadu to ikona i legenda polskiego internetu, a Jarek Rybus pracujący dekadę temu w GG wraca teraz na stanowisko PR Managera - wszystko po to, by przywrócić blask aplikacji, która ma ambicje stać się czymś więcej niż komunikatorem.

Tak, wiem. To samo słyszeliśmy pod koniec cudownego okresu GG, gdy debiutowały wersje Nowe Gadu-Gadu 8 czy GG 10. Dodatki w formie dysku, radia i innych funkcji nie przekonywały użytkowników, a platforma przespała okres wzmożonego rozwoju konkurencji. Dziś ma nadzieje stać się czymś więcej: właśnie ogłoszono GG dla biznesu, wkrótce poznamy GG Wallet, a docelowo numer GG ma nam pozwolić na załatwienie wielu czynności, w tym płatności w lokalnym sklepie. Jak to widzi Jarek Rybus i jak wspomina lata w Gadu-Gadu? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Powrót Gadu-Gadu - wywiad z Jarkiem Rybusem o przyszłości GG

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: