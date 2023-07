Widzowie są coraz bardziej wybredni, polskie filmy w kryzysie. Na co chodzimy do kina?

W marcu tego roku usłyszeliśmy, że polskie filmy nie są już tak atrakcyjnymi produkcjami dla lokalnej widowni, jak kiedyś. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, dlatego postanowiłem zapytać o tę kwestię Sebastiana Wojnę z Multikina, który jest gościem najnowszego odcinka podcastu Antyweb Po Godzinach. W naszej rozmowie poruszamy także inne tematy dotyczące aktualnego statusu kin i repertuarów, w tym wpływ Toma Cruise'a i "Top Gun: Maverick" na całą dystrybucję kinową.

Poświęciliśmy też trochę czasu zagadnieniu wydarzeń specjalnych w kinie, jak spektakle czy transmisje sportowe na żywo, które odbiegają od tego, co zazwyczaj ogląda się na dużym ekranie. Jak wygląda organizacja takich eventów, czy będą to stałe punkty w repertuarze Multikina? Przechodzimy też do porównania kondycji kin w okresach przed, w trakcie oraz po pandemii - jakie zmiany i trendy są zauważalne? Czy to najlepszy czas dla kin, czy może trzeba jeszcze na niego poczekać?

Kino w 2023 roku. Widzowie są wybredni, polskie filmy przechodzą kryzys

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: