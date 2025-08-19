Player miesza w ofercie. Ile to teraz kosztuje?

Player wprowadza szereg zmian w swojej ofercie. Ma być wygodny, przejrzysty i prosty dostęp do bogatych treści VOD. A co z dotychczasowymi użytkownikami?

Player wprowadza znaczące zmiany, których celem jest uproszczenie oferty i wzbogacenie doświadczeń użytkowników. Nowy model łączy tradycyjną telewizję z nowoczesnym streamingiem, redefiniując sposób korzystania z telewizji online i czyniąc serwis bardziej uniwersalnym i dostępnym na polskim rynku VOD. Serwis został przeprojektowany i ma oferować prostą formę, aby widzowie mogli korzystać z treści w dowolnym czasie i na wybranym urządzeniu. To tu znajdziemy szeroki wybór treści na wyłączność – w tym wersje popularne programy stacji TVN z dodatkowymi odcinkami i nieemitowanymi fragmentami oraz specjalne formaty, jak na przykład „Top Model Icons”. Player to także prapremiery, czyli możliwość obejrzenia nowych odcinków seriali i programów jeszcze przed ich emisją w telewizji. Usługa zapewnia również dostęp do najszerszej biblioteki programów produkowanych przez grupę TVN oraz do treści pochodzących z innych stacji i kanałów tematycznych.

Reklama

Nowy Player już dostępny. Zmian w nim sporo

Oferta została podzielona na kilka opcji subskrypcyjnych. Użytkownicy mogą korzystać z darmowej wersji z reklamami, obejmującej wybrane kanały telewizyjne na żywo, 22 kanały FAST nowej generacji, a także bogaty katalog filmów, seriali i programów rozrywkowych. Dostępne są także pakiety płatne bez reklam, zaczynające się od 25 zł miesięcznie, zapewniające pełny dostęp do biblioteki, prapremier i treści dodatkowych, a także kanałów liniowych i FAST. Oddzielnie oferowany jest również pakiet LIVE TV z szerszym wyborem stacji, w tym informacyjnych, sportowych i dokumentalnych. Uzupełnia całość wypożyczalnia obejmująca około 2500 filmów i seriali dostępnych w modelu pay-per-view, z cenami zaczynającymi się od 5 zł i bogatą ofertą gatunkową, regularnie aktualizowaną.

Wraz ze zmianami w ofercie, zmienia się również cennik i dostępne pakiety. Od teraz w Playerze dostępne są:

Player (bez reklam) na 30 dni – 25 zł

Player (bez reklam) na 365 dni – 225 zł

Player (bez reklam) z sercem (wsparcie dla Fundacji TVN) – 27 zł miesięcznie

Player (bez reklam) + LIVE TV – 40 zł miesięcznie

Player (bez reklam) + CANAL+ Super Sport – 89 zł miesięcznie

Player (bez reklam) + CANAL+ Super Sport + Eleven Sports – 99 zł miesięcznie

CANAL+ Super Sport za – 69 zł miesięcznie

CANAL+ Super Sport + Eleven Sports – 79 zł miesięcznie

LIVE TV (opcja dodatkowa do pakietu lub tylko kanały na żywo) – 20 zł miesięcznie

A co z dotychczasowymi użytkownikami Playera? Aktywni subskrybenci pakietów z reklamami zachowują swoje aktualne warunki korzystania z serwisu.