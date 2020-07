Polski serial fantasy od Netflix. „Efekt Wiedźmina” przynosi ciekawe efekty!

Po delikatnym przestoju Netflix nabiera tempa z produkcją w Polsce

„1983” był pierwszym polskim serialem Netfliksa, ale jego chłodne przyjęcie i brak zamówienia na nowy sezon (pomimo plotek i deklaracji o powstającej kontynuacji) spowodował, że na pewien czas temat lokalnych produkcji przycichł. W ostatnim czasie wraca niejako ze zdwojoną siłą, bo rozwijanych jest kilka polskich projektów, które w następnych miesiącach i latach będą wzbogacały katalog platformy. Nowy serial „Sexify” ma opowiadać o startupie, który zrewolucjonizuje życie seksualne jego użytkowników. Za scenariusz i reżyserię serii odpowiadają Piotr Domalewski oraz Karlina Alabrudzińska, zaś produkcja powierzona została Akson Studio. W rolach głównych zobaczymy tam Aleksandrę Skrabę, Marię Sobocińską oraz Sandrę Drzymalską. Jak na razie nie mówi się nic o dacie premiery.

Niedawno na Netflix trafiło natomiast „W głębi lasu„. Serial powstał na podstawie książki Harlana Cobena i opowiada o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w latach 90. na obozie letnim. Niewyjaśniona sprawa wraca, gdy na jaw wychodzą nowe fakty. W obsadzie znaleźli się między innymi Grzegorz Damięcki i Agnieszka Grochowska, a za reżyserię odpowiadali Leszek Dawid i Bartosz Konopka. Polskie akcenty pojawiały się też w „Kierunek: Noc„, a Netflix ma też pracować nad polskim filmem, którego tytuł ma brzmieć „All My Friends Are Dead”. Opowie o imprezie, na które dochodzi do zbiorowego samobójstwa. Czarna komedia skierowana do nastolatków, którą wyreżyserują Mitja Okorn i Jan Belcl. Coraz więcej mówi się też o wspólnym projekcie TVP i Netfliksa pt. „Erynie”.

Nowa polska seria fantasy od Netflix

Dzisiaj przyglądamy się wieściom IGN Polska na temat serii fantasy, która jest na wstępie fazie planowania. Netflix miałby być zainteresowany podjęciem współpracy z polskimi scenarzystami, reżyserami i aktorami, by opowiedzieć polskie legendy w ramach takiej mini-serii. Takie informacje można chyba odebrać jako efekt Wiedźmina, bo serial na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego cieszy się sporą popularnością, a 2. sezon jest niezwykle wyczekiwany. Czy pomiędzy nowymi seriami (bo chyba mało kto wierzy, że „Wiedźmin” zamknie się na dwóch sezonach) Netflix zaprezentuje nam zupełnie nowy tytuł wykorzystujący lokalne historie? Bez wątpienia jest to intrygująca wiadomość, bo pokazuje, jak bardzo serwis skupia się na każdej możliwej płaszczyźnie współpracy w Polsce. Angażowani są nie tylko lokalni profesjonaliści, ale na warsztat brane są powstające nad Wisłą historie.