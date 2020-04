Oficjalnie nie ogłoszono jeszcze realizacji polskiego filmu Netflix, ale wiemy, że jego roboczy tytuł brzmi „All My Friends Are Dead”. Jak donosi serwis naEkranie, film będzie opowiadać o grupie osób na imprezie, która popełnia zbiorowe samobójstwo. Brzmi strasznie? Być może, ale jak czytamy dalej, ma być to czarna komedia skierowana do nastolatków. Za kamerami mają stanąć Mitja Okorn i Jan Belcl. Nie znamy jeszcze obsady filmów, ale jedną z ról miał dostać Marokańczyk Yassine Fadel, którego od 1 maja będzie można oglądać w serialu Netfliksa „Kierunek: Noc” (recenzja 1. sezonu przedpremierowa). Prace na planie zostały oczywiście wstrzymane, ale premiera ma odbyć się pod koniec 2021 roku.

Netflix ma już w zanadrzu kilka innych lokalnych produkcji, nad którymi prace trwają od pewnego czasu. Od zeszłego roku wiemy, że to właśnie nad Wisłą kręcona jest ekranizacja książki Harlana Cobena pod tytułem „W głębi lasu”. Poznaliśmy już całą obsadę i twórców projektu, a jeśli nic nie ulegnie zmianie, to jego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Co ciekawe, to jeden z aż 14 projektów, które powstają na bazie książek Cobena dla Netflix. Oprócz „W głębi lasu” Netflix kręci też „Sexify” oraz „Erynie„. Drugi z seriali to produkcja powstająca we współpracy z TVP i choć nie została oficjalnie ogłoszona, to wiemy na jej temat całkiem sporo. To z pewnością nie wszystkie projekty serialowe, które w naszym kraju rozwija Netflix, ale jak na razie serwis nie dzieli się żadnymi szczegółami.