Poniższa lista jest oczywiście tylko wstępnym zestawieniem, które może ulec zmianie. Z pewnością pojawi się więcej pozycji, ale część z tych, które widzicie poniżej, może trafić do serwisu w późniejszym czasie lub wcale. Nie mniej, bardzo często duża część listy pokrywa się ze stanem faktycznym, ponieważ daty premier pochodzą ze źródeł netfliksowych jak grafiki promocyjne, wewnętrzny system, lista zapowiedzi na stronie platformy i tak dalej. Jeśli jesteś ciekaw, co jeszcze pojawi się w czerwcu na Netflix klikaj w link.

Nowe filmy na Netflix w lipcu

Wśród filmowych zapowiedzi na Netflix najgłośniejszym tytułem prawdopodobnie będzie Aquaman, czyli jedna z produkcji uniwersum superbohaterskiego od DC i Warner Bros. Film wpasowuje się w budowany od kilku lat świat, ale nawiązuje do niego raczej delikatnie i nie wykorzystuje dodatkowych postaci, które znamy z pozostałych tytułów. Takie bezpieczne zagranie było zrozumiałe, na wypadek, gdyby pozostali aktorzy zrezygnowali z ról (co w przypadku Batmana i Bena Afflecka stało się faktem, zaś Henry Cavill nadal prowadzi rozmowy na temat powrotu do występu jako Superman). Solowy film o Aqumanie to szansa zabłyśnięcie Jasona Momoa, który wypadł świetnie i czyni ten film naprawdę udanym. Na ekranie oprócz niego oglądamy Amber Heard, Nicole Kidman, Patricka Wilsona i Willema Dafoe.

Ponadto w lipcu na Netfliksie mają pojawić się „Alfa”, „Artysta”, „Gra tajemnic” i „Mój tydzień z Marilyn”. Godna uwagi będzie też premiera „Bardzo poszukiwanego człowieka” na Netflix. Nie zabraknie najwyraźniej klasyków w postaci „Adwokat diabła”, „Komórka” i „Pokuta”. Dla młodszych widzów warto odnotować premiery „Kleo i Kubuś”, „Beethoven 2”, „Szybki jak błyskawica”, „Tunel”, „Dosięgnąć kosmosu”. Fani „Młodych tytanów” doczekają się natomiast 5. sezonu serialu animowanego.

Seriale w lipcu na Netfliksie

Netflix, jak co miesiąc, szykuje też szereg premiery własnych seriali. Pojawi się dokument „Niewyjaśnione tajemnice”, który wróci po latach z nowymi 12 odcinkami. Z opisu dowiadujemy się, że Serial opowiada historie zwykłych ludzi, którzy przeżyli coś niezwykłego — od traumy związanej z nieoczekiwanym zniknięciem lub tragiczną śmiercią bliskiej osoby po dziwne zjawiska nadprzyrodzone. Ciekawie zapowiada się też seria „Bezpaństwowcy”, w którym zobaczymy między innymi aktorkę polskiego pochodzenia znaną z występów w „Dexterze” oraz „Opowieści podręcznej” Yvonne Strahovski. Serial opowie o losach czterech nieznajomych uciekających przed sektą, prześladowaniami, obowiązkami rodzinnymi i skandalem, którzy trafili do aresztu imigracyjnego w samym sercu australijskiej pustyni. Nie ulega jednak wątpliwości, że najgorętszą premierą lipca będzie 2. sezon świetnie przyjętego w zeszłym roku serialu na podstawie komiksu „The Umbrella Academy”.

Pełna wstępna lista premier na Netflix – lipiec 2020

Filmy i seriale na licencji

Abby Hatcher 01.07 Serial Kleo i Kubuś 01.07 Seria Ride on time 01.07 Serial, sezon 1 El Chema 01.07 Serial, sezon 1 Młodzi Tytani: Akcja! 01.07 Serial, sezon 5 Kot-o-ciaki 01.07 Serial, sezon 2 My Father 03.07 Film Szybki jak błyskawica 01.07 Film – 1990 Beethoven 2 01.07 Film – 1993 Czarodziej Kazaam 01.07 Film – 1996 Opowieści z krypty – orgia krwi 01.07 Film – 1996 Tunel 01.07 Film – 1996 Adwokat diabła 01.07 Film – 1997 Mali żołnierze 01.07 Film – 1998 Nagi człowiek 01.07 Film – 1998 Dosięgnąć kosmosu 01.07 Film – 1999 Mickey Niebieskie Oko 01.07 Film – 1999 Komórka 01.07 Film – 2004 Socha Na Tha 01.07 Film – 2005 Anthony Kaun Hai? 01.07 Film – 2006 Namastey London 01.07 Film – 2007 Pokuta 01.07 Film – 2007 Jestem Kalam 01.07 Film – 2010 Tum Milo Toh Sahi 01.07 Film – 2010 Artysta 01.07 Film – 2011 Mój tydzień z Marilyn 01.07 Film – 2011 Kronika opętania 01.07 Film – 2012 Deewana Main Deewana 01.07 Film – 2013 Bardzo poszukiwany człowiek 01.07 Film – 2014 Dragon Nest: Wojownicy Świtu 01.07 Film – 2014 Gra tajemnic 01.07 Film – 2014 Klątwa Jessabelle 01.07 Film – 2014 Do utraty sił 01.07 Film – 2015 Robaczki z zaginionej dżungli 01.07 Film – 2018 Anne Frank – Historie równoległe 01.07 Film – 2019 Hook 04.07 Serial, nowe odcinki The Underclass 05.07 Serial, nowe odcinki Aquaman 08.07 Film – 2018 Alfa 09.07 Film – 2018

Oryginale filmy i seriale Netflix

Chico: Małpka złota rączka 01.07 Serial, sezon 2 Niewyjaśnione tajemnice 01.07 Serial, sezon 1 Pod słońcem Riccione 01.07 Film Klub opiekunek 03.07 Serial, sezon 1 Telefonistki 03.07 Serial, sezon 5B Klątwa Ju-On: Początek 03.07 Serial, sezon 1 Desperados 03.07 Film Mucho, mucho amor: Legenda Waltera Mercado 08.07 Film Stateless 08.07 Miniserial Japan Sinks: 2020 09.07 Serial, sezon 1 Hello Ninja 10.07 Serial, sezon 3 The Kissing Booth 2 24.07 Film The Umbrella Academy 31.07 Serial, sezon 2 Street Food: Latin America lipiec Serial, sezon 1

