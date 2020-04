To pierwszy taki międzynarodowy eksperyment Netfliksa. Nie zabrakło w nim Polski. „Kierunek: Noc” – recenzja

Każda z osób na pokładzie znalazła się tam z innego powodu i zabrała ze sobą swój bagaż doświadczeń. To powoduje, że ich umiejętności mogą okazać się przydatne, ale niejednokrotnie prowadzi to również do opacznego odbierania działań innych. Mało kto jest w tej sytuacji do końca szczery, każdy ma własną tajemnicę, a te jak wiemy mają w zwyczaju wychodzić na jaw w najmniej spodziewanych momentach.

To nie jest hollywoodzka super produkcja. I bardzo dobrze

Wszystkiemu powyżej poświęciłem naprawdę dużo tekstu, ale jest ku temu powód – to najsilniejsze atuty serialu. „Kierunek: Noc” nie jest super produkcją, w której budżet mógł pozwolić twórcom (w tym Tomaszowi Bagińskiemu, który jest tutaj producentem, podobnie jak przy „Wiedźminie” oraz Jackowi Dukajowi, który również pełni rolę producenta) na realizację ambitnych scen prezentujących apokalipsę, jaka przetoczyła się przez Ziemię. Producenci musieli lawirować między tym co pokazać się da, czego bez odpowiednich środków zrobić się nie uda, a także tym, co w ogóle nie powinno pojawić się na ekranie. Dla niektórych może to być nieco rozczarowujące, ale z drugiej strony odkrycie wszystkich kart na przestrzeni pierwszych odcinków byłoby krzywdzące dla serii. Oprócz tego, nasza niewiedza na temat losów całej planety oraz stymulacja wyobraźni widzów może zadziałać zachęcająco. W zbyt wielu produkcjach wyłożenie wszystkiego na stół sprawiło, że widzowie odwrócili się od serialu.

Podoba mi się klimat i tempo akcji serialu „Kierunek: Noc”





Te niedopowiedzenia działają w mojej ocenie na korzyść serialu „Kierunek: Noc” i idą w parze z właściwymi dynamiką i tempem akcji. Koncentrujemy się na wąskiej grupie osób starającej się przeżyć, co prawdopodobnie dotyczyłoby także i nas, gdybyśmy znaleźli się w podobnej sytuacji. W serialu nie oglądamy samych gwiazd z małego i dużego ekranu – wręcz przeciwnie to dla większości widzów będą nowe, nieznane twarze, co może też sprawić, że wydarzenia przedstawione w serialu będą bardziej przyziemne i wiarygodne. Tym, co raziło mnie najbardziej podczas seansu, nie były skromne efekty specjalne, lecz brak wielowymiarowości niektórych postaci. Wielu z pasażerów zdaje się mieć konkretną rolę do odegrania, co widać już od samego początku. W innych przypadkach czeka nas zaskoczenie niektórymi decyzjami i działaniami postaci, więc w jakimś stopniu to wszystko się wyrównuje.

To tylko 6 odcinków i czeka was kilka niespodzianek