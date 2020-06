„Moon” to jeden z lepszych filmów sci-fi

Spoglądając na znajdującą się poniżej listę nie sposób nie zauważyć kilku niezwykle dobrych filmów. Zaliczają się do nich „Moon”, „Deepwater Horizon”, Truman Show” czy „Park Jurajski”. Rzeczywiście nie są to nowości, które debiutowały w ostatnich latach, ale wielokrotnie już spotkałem się z brakiem wiedzy na ich temat u osób, które powinny były je zobaczyć. Pierwszy z wymienionych filmów to nie tylko fantastyczny występ Sama Rockwella, ale bardzo udana produkcja sci-fi. Co ciekawe, powstały dla Netfliksa film „Mute” rozgrywa się w tym samym świecie, co nie tylko przyznał twórca Duncan Jones, ale widać to w samym filmie. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć „Moon”, to lepiej zróbcie to przed 6 lipca – film zniknie z Netfliksa. Nie jest przesadnie długi, ale to bardzo satysfakcjonujący komentarz. I ta muzyka!

Co jeszcze obejrzeć na Netflix?

Pozostałe wymienione filmy to również godne polecenia produkcje, obok których trudno przejść obojętnie. W „Truman Show” możemy zobaczyć jeden z najlepszych moim zdaniem występów Jima Carrey’a. Cała historia jest dość gorzka, ale miewa humorystyczne momenty. Wydaje mi się też, że jest to jeszcze bardziej aktualny film, niż kiedykolwiek wcześniej – zamknięty niewidzialnymi granicami świat staje się nam coraz bliższy. „Żywioł. Deepwater Horizon” to zaskakujące widowisko z Markiem Wahlbergiem, w którym przenosimy się na platformę wiertniczą. Uniknięcie kryzysu będzie trudne, a w takim miejscu byśmy go nie chcieli…

Wkrótce z Netfliksa znikną też „Niezniszczalni 3”, „Czas patriotów”, „Lady Bird”, „Nić widmo”, „Terminator: Ocalenie” oraz „Park Jurajski III”.

Jakie filmy znikną z Netfliksa?