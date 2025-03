Polska na MWC 2025. To te firmy prężyły muskuły przed Chinami

Targi WMC 2025 oficjalnie dobiegły końca. Pokazano na nich naprawdę sporo i zdominowane były przez firmy technologiczne pochodzące z Chin. W Barcelonie nie zabrakło jednak Polski i rodzimych firm. Co pokazały i o czym się mówiło na Stoisku Narodowym?

Nie da się ukryć, że to firmy z Chin dominowały na tegorocznych (i nie tylko) targach w Barcelonie. Nie brakowało jednak przedstawicieli z innych krajów, którzy chcieli pochwalić się swoją ofertą – zarówno tą nową, jak i taką, którą pokazywano m.in. na targach w Las Vegas na początku roku. TCL, HONOR, T-Mobile, Lenovo, Realme, FRITZ!, Realme, Xiaomi to zaledwie ułamek marek, które pokazały się na MWC 2025. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć także Polski, która nie dość, że miała swoje własne Stoisko Narodowe, to była reprezentowana przez wiele firm, które prezentowały swoją ofertę.

© 2025 GSMA / MWC

Polska, jako kraj, reprezentowana była m.in. przez ministra cyfryzacji, który zakończył sesję otwierającą MWC, podkreślając znaczenie współpracy w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji. Było też podsumowanie unijnego okrągłego stołu do spraw cyfryzacji, oraz spotkania z przedstawicielami GSMA i Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Nasza prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to nie tylko czas na podkreślanie naszych ambicji, ale przede wszystkim na proponowanie konkretnych rozwiązań. Europa potrzebuje silnej, zintegrowanej strategii cyfrowej, która nie tylko napędza innowacje, ale także przyciąga inwestycje i wzmacnia nasze wspólne bezpieczeństwo. Polska już teraz wdraża rozwiązania, które są przykładem dla innych krajów – mObywatel, cyfryzacja usług publicznych i inwestycje w technologie AI to dowody na to, że jesteśmy gotowi na cyfrową przyszłość.

– powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Polska na MWC 2025. Nie mamy powodów do wstydu

W ramach MWC odbył się okrągły stół ministrów ds. cyfryzacji krajów unijnych, podczas którego wiceminister Paweł Olszewski zaprezentował kluczowe cele Polski w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ujednolicenia regulacji oraz postępu w infrastrukturze telekomunikacyjnej Unii Europejskiej. Uczestnicy debatowali również nad projektem "ustawy o sieciach cyfrowych" opracowywanej przez Komisję Europejską, która ma na celu umocnienie pozycji europejskiego sektora telekomunikacyjnego.

Jednak to Polskie Stoisko Narodowe stało się platformą prezentacji dla dziesięciu wiodących firm technologicznych z Polski, specjalizujących się w telekomunikacji, IoT i cyberbezpieczeństwie. Wśród uczestników znalazły się takie firmy jak AIUT, Apator, Asseco Poland, CTHINGS.CO, Grupa Polsat Plus oraz inne innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cieszy mnie to, że polskie firmy telekomunikacyjne sprzedają swoje rozwiązania w Europie i na świecie, że mogą tu zdobywać klientów. My jako administracja publiczna, jesteśmy dla nich wsparciem i szukamy przestrzeni, w której mogą jeszcze bardziej promować polską markę i rozwijać swoją działalność.

– mówił minister Gawkowski podczas otwarcia stoiska.

Polska obecność na targach została wzbogacona o prezentacje rozwiązań z dziedziny e-administracji i cyberbezpieczeństwa. Centralny Ośrodek Informatyki zaprezentował aplikację mObywatel, która stanowi kluczowe narzędzie e-administracji w Polsce, umożliwiające obywatelom łatwy dostęp do usług publicznych i cyfrowych dokumentów tożsamości. NASK przedstawił dwa zaawansowane systemy ochrony cybernetycznej: FLDX i BotSense. FLDX to system zaprojektowany do wykrywania i neutralizowania ataków DDoS, oferujący szybką reakcję i ochronę dla kluczowej infrastruktury oraz instytucji. BotSense z kolei koncentruje się na ochronie użytkowników przed różnorodnymi zagrożeniami online, takimi jak próby przejęcia kont czy nieuprawnione transakcje.

© 2025 GSMA / MWC