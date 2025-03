Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra – potężne flagowce w końcu w Europie

Pod koniec października Xiaomi 15 trafił na chiński rynek i od razu został okrzyknięty godnym następcą swojego poprzednika, a kilka miesięcy później, 27 lutego, światu zaprezentowano Xiaomi 15 Ultra, czyli model wyposażony w jeden z najbardziej imponujących aparatów na rynku. Teraz oba urządzenia trafiają do Europy, pokazane przez Xiaomi tuż przed obywającymi się w Barcelonie targami MWC. To jedna z tych premier, których nie można przegapić

Seria Xiaomi 15 nareszcie w Europie

Zacznijmy od nieco bardziej kompaktowego Xiaomi 15, czyli urządzenia wyposażonego w 6,46-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED o rozdzielczości 2670x1200 (gęstość pikseli 460 ppi), jasności szczytowej 3200 nitów i odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Od pewnego czasu mam okazję testować urządzenie i muszę przyznać, że treści wyświetlane na Xiaomi 15 prezentują się naprawdę fantastycznie.

Równie mocną stroną smartfona jest duża wydajność, osiągnięta dzięki zastosowaniu Snapdragona 8 Elite – przekłada się to na wzrost wydajności procesora o 45% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 52%, a także wzrost wydajności GPU o 44%, pomimo redukcji konsumpcji energii o 46% w porównaniu do poprzedniej generacji. Nie są to tylko puste cyferki – Xiaomi 15 śmiga jak szalony i nie zaobserwowałem do tej pory jeszcze żadnego spadku płynności. W połączeniu z Androidem 15 z przyjemną nakładką HyperOS 2 jawi się jako flagowiec pełną gębą. Wracając na chwilę do tematu energii – na pokładzie Xiaomi 15 znalazło się miejsce dla baterii 5240 mAh, obsługującej szybkie ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe do 50 W.

To Xiaomi 15 Ultra jest przedstawiany jako fotograficzny król w portfolio chińskiego producenta, ale zwykła piętnastka też nie ma się czego wstydzić. Xiaomi 15 został wyposażony w system trzech kamer z rozszerzonym zakresem ogniskowych od 14 do 120 mm. Główna kamera to Leica Summilux z asferyczną soczewką 7P,

powłoką zapobiegającą odblaskom i przysłoną ƒ/1.62.

Może też pochwalić się czujnikiem Light Fusion 900 o wysokiej dynamice, który przekłada się na profesjonalny poziom fotografii w trzech ogniskowych 23 mm, 28 mm oraz 35 mm. Ponadto Xiaomi 15 otrzymał pływający teleobiektyw Leica 60 mm z matrycą 50 MP do szczegółowych zdjęć z daleka i możliwość strzelania fotek makro z odległości nawet 10 cm. Wisienka na torcie jest ultraszerokokątny aparat Leica 14 mm o rozdzielczości 50 MP z przysłoną ƒ/2.2. Główny aparat obsługuje nagrywanie 8K przy 30 klatkach na sekundę oraz Dolby Vision w 4K i 60 klatkach na sekundę.

Xiaomi 15 Ultra – przełom w mobilnej fotografii?

No dobra, teraz czas na smartfon, o którym dyskutowano od miesięcy. Xiaomi 15 Ultra to świetnie prezentujące się urządzenie, które pomimo ogromnej wyspy aparatów przypadło mi do gustu pod względem wizualnym. Przyjemne w dotyku, matowe aluminium i designerskie plecki sprawiają, że wygląda naprawdę flagowo, a 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD + (3200 x 1440) tylko ten obraz dopełnia.

W kwestii wyświetlacza warto wspomnieć jeszcze o gęstości pikseli 522 ppi i jasności szczytowej 3200 nitów, a także kwestii bezpieczeństwa wyświetlacza, o którą dba Xiaomi Shield Glass 2.0 z 16-krotnie lepszą odpornością na upadki w porównaniu do poprzedniej generacji i szkło Corning Gorilla Glass 7i. Xiaomi 15 Ultra korzysta z tego samego czipu, co jego nieco mniejszy brat, więc nie ma się w tej kwestii nad czym rozwodzić – przyjedźmy więc do aparatu, bo na tym polu Ultra ma wiele do zaoferowania.

Xiaomi 15 Ultra otrzymał wszystkie ogniskowe w zakresie od 14 do 200 mm zoomu optycznego. Główny aparat wyposażony został w soczewki Leica Summilux i afseryczny obiektyw 8P, wzmocniony podwójną powłoką antyrefkelsyjną (AR).Podczas prezentacji Xiaomi poświęciło dużo uwagi 1-calowemu aparatowi głównemu Leica 23 mm z 50 megapikselowym przetwornikiem obrazu Sony LYT-900 oraz przysłoną ƒ/1.63, zmiennymi ogniskowymi 23 mm, 28 mm i 35 mm z zakresem dynamiki 14EV. Taka kombinacja ma przekładać się na bardzo dobre fotki w słabym oświetleniu.

Jest też teleobiektyw Leica 70 mm, który wykorzystuje złotą ogniskową (przydatne w fotografii portretowej oraz ulicznej) z dużym sensorem, umożliwiającym uchwycenie szczegółów z odległości 10 cm. Przy dalekich obiektach przyda się zaś obiektyw Leica 100 MP, korzystający z ogniskowej 100 mm – wykorzystując technologię in-sensor zoom w Xiaomi 15 Ultra ogniskową można rozszerzyć do 300 mm. Producent chwali się też sensorem 1/1.4", który w połączeniu z przysłoną ƒ/2.6 jest w stanie uchwycić 136% więcej światła niż Xiaomi 14 Ultra. Uzupełnieniem systemu poczwórnego aparatu jest ultraszerokokątny aparat Leica 14 mm.

Do Xiaomi 15 Ultra upchnięto nieco większa niż w zwykłej piętnastce baterię o pojemności 5410 mAh ze zwiększoną gęstością energii dzięki 10% zawartości węglika krzemu (SiC). Smartfon standardowo obsługuje HyperCharge o mocy 90 W i szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy 80 W.

Oba flagowce wyposażono w pamięć LPDDR5X: Xiaomi 15 otrzymał UFS 4.0, podczas gdy Xiaomi 15 Ultra: UFS 4.1.

Ceny i dostępność

Xiaomi 15 będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Black, White, Green, Liquid Silver, w dwóch wariantach:

12+512 w cenie rekomendowanej 4699 zł

12+256 w cenie rekomendowanej 4199 zł

Xiaomi 15 Ultra dostępny będzie w trzech kolorach: Black, White i Silver Chome oraz dwóch wariantach:

16+512 w cenie rekomendowanej 6299 zł

16+1TB w cenie rekomendowanej 6999 zł

Ci, którzy dokonają zakupu między 2 a 16 marca, otrzymają w prezencie tablet Xiaomi Pad 7 w wersji 8+128.

Premierowa promocja

Jeśli kupisz Xiaomi 15 Ultra między 2 a 16 marca, to będziesz mógł zgarnąć hulajnogę za darmo. Mowa tu o modelu Xiaomi Electric Scooter 4, który kosztuje 2599 zł – trzeba pamiętać jednak o ograniczonej liczbie sztuk.

Dodatkowo można zgarnąć też 4 miesiące Spotify Premium za darmo. Tu już bez limitów czasowych, ale za to z wyszczególnieniem nowych użytkowników. Ta promocja obowiązuje zarówno w przypadku zakupu Xiaomi 15, jak i Xiaomi 15 Ultra.

Pozostałe nowości od Xiaomi

Oprócz smartfonów z serii Xiaomi 15, zaprezentowano też kilka pomniejszych urządzeń, takich jak Xiaomi Buds 5 Pro, pół-douszne słuchawki bezprzewodowe, wspierane przez technologie Snapdragon Sound Technology Suite i Qualcomm aptX Lossless, dzięki którym zapewniają dźwięk 48kHz/24bit przy wysokiej przepustowości transmisji do 2.1Mbps. Nową ofertę słuchawkową uzupełnia model Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), czyli pierwsze słuchawki douszne, które łączą bezpośrednią łączność Wi-Fi z bezstratną jakością dźwięku. Również korzystają ze Snapdragon Sound Technology Suite i Qualcomm XPAN, oferując bezstratną transmisję 96 kHz/24 bity przy przepustowości do 4,2 Mb/s.

Jest też nowy smartwatch – Xiaomi Watch S4 z wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości 466 x 466, 326 ppi oraz częstotliwości odświeżania 60 Hz. Ma zapewniać nawet do 15 dni pracy na baterii i monitorowania zdrowia, dzięki takim funkcjom jak wskaźników tętna, poziomu tlenu we krwi, stresu oraz jakości snu. Fani nieco bardziej kompaktowych wearables powinni zwrócić uwagę na Xiaomi Smart Band 9 Pro z ponad 150 trybami sportowymi i baterią o pojemności 350 mAh, przekładającą się na 21 dni pracy.

Ceny rekomendowane i dostępność:

Xiaomi Watch S4 w kolorze czarnym - 699 zł.

Xiaomi Watch S4 w kolorze rainbow - 749 zł.

Xiaomi Buds 5 Pro w kolorze białym - 749 zł.

Xiaomi Buds 5 Pro w kolorze Titanium - 749.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi w kolorze czarnym - 869 zł.

Xiaomi Smart Band 9 Pro w kolorze białym - 389 zł

Na koniec kilka słów o nowych tabletach. Do oferty chińskiego producenta dołączają Xiaomi Pad 7 i 7 Pro – obydwa z 11,2-calowym wyświetlaczem 3,2K w proporcjach 3:2, z adaptacyjnym HDR, odświeżaniem na poziomie 144 Hz i certyfikatem TÜV Rheinland. Xiaomi Pad 7 i 7 Pro są zasilane kolejno przez Snapdragon 7+ Gen 3 i Snapdragon 8s Gen 3, a za ich długą prace odpowiedzialna będzie bateria o pojemności 8850 mAh z technologią HyperCharge 67 W.

Xiaomi Pad 7 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych Grey, Blue i Green, a pro 7 Pro w wersjach Grey i Blue. Oto dostępne warianty:

Xiaomi Pad 7:

8+256 w cenie rekomendowanej 1999 zł ze zniżką 200 zł i etui w prezencie między 2 a 30 marca

8+128 w cenie rekomendowanej 1799 zł

Xiaomi Pad 7 Pro: