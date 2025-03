PGE napędza przyszłość. Nowoczesny blok gazowo-parowy w Rybniku to symbol nowego podejścia do polskiej energetyki

Do Rybnika wkracza nowa technologia, która stanie się jego symbolem w ogólnokrajowym rozumieniu. Dzięki PGE miasto staje się dosłownie pionierem. Powstający blok gazowo-parowy o mocy 880 MW i sprawności bliskiej 64% będzie największym tego typu obiektem w kraju. W porównaniu do tradycyjnych bloków węglowych, jakie pracują obecnie w Elektrowni Rybnik, nowa jednostka wyemituje nawet trzykrotnie mniej CO2. Oznacza to, że emisja pyłów i tlenków siarki zostanie ograniczona niemal do zera.

To doskonała wiadomość nie tylko dla krajowego sektora energetycznego, ale także dla mieszkańców miasta i całego regionu. Rozwiązania zastosowane w elektrowni PGE Nowy Rybnik pozwolą na znaczącą poprawę jakości powietrza, jednocześnie zapewniając stabilne dostawy energii dla dwóch milionów Polaków. Inwestycja PGE oznacza ponadto impuls dla lokalnej gospodarki, generując nowe miejsca pracy.

Pionierskie rozwiązania już na etapie logistyki

Za nami milowy krok w budowie bloku gazowo-parowego. Serce obiektu – turbina gazowa ważąca 390 ton – dotarło do Rybnika po skomplikowanej, wręcz koronkowej operacji logistycznej. Transport urządzenia wymagał precyzyjnego planowania i współpracy wielu zespołów. Po przebyciu 450 km drogą wodną turbina została wyładowana w Kędzierzynie-Koźlu i stąd — w ramach specjalistycznego transportu drogowego — po pokonaniu 50 kilometrów, trafiła do Rybnika. Na trasie konieczne było m.in. demontowanie znaków drogowych, analiza nośności mostów i wsparcie służb drogowych, aby zapewnić bezpieczny przejazd gigantycznego ładunku. Po dotarciu na miejsce rozpoczęto proces montażu, który wymagał użycia hydraulicznych podnośników i precyzyjnego osadzenia turbiny na fundamencie.

Innowacja na miarę XXI wieku

Nowa elektrownia gazowo-parowa w Rybniku nie tylko dostarczy energię milionom Polaków, ale także stanowi przykład nowoczesnej inżynierii i troski o środowisko. Projekt uwzględnia możliwość współspalania wodoru, co w przyszłości pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć ślad węglowy elektrowni. Dzięki wdrożeniu najnowszych technologii sterowania i monitoringu elektrownia będzie mogła dynamicznie reagować na zmienne zapotrzebowanie na energię, co ma ogromne znaczenie w systemie opartym na rosnącym udziale źródeł odnawialnych.

Co jest bardzo istotne dla mieszkańców regionu, inwestycja oznacza nowe miejsca pracy – już teraz na placu budowy pracuje około 500 osób, a w szczytowym momencie liczba ta wzrośnie do 1200. Zatem PGE nie tylko rozwija polską energetykę, ale także przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu. Warto podkreślić, że rozwój nowoczesnych jednostek gazowych pozwala na stopniowe odchodzenie od bardziej emisyjnych źródeł energii, co wpisuje się w globalne trendy dekarbonizacji. Rybnik staje się więc niezwykle ważnym miejscem na energetycznej mapie Polski.

Energia dla przyszłych pokoleń

Blok gazowo-parowy PGE Nowy Rybnik posiada 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, a to oznacza stabilność dostaw energii na długie lata.

Dzięki tej inwestycji Polska zyskuje nowoczesne źródło energii, które sprosta wyzwaniom w przyszłości, zapewniając jednocześnie korzyści dla całego społeczeństwa. Zastosowanie gazu jako paliwa przejściowego pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, a także na dalszą ekspansję odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym kraju.

