Nie tylko telefony, HONOR odpala petardę i wzmacnia linię produktów!

W nie tak słonecznej Barcelonie zaczęły się wielkie targi MWC 2025, na które przybyli producenci sprzętów elektronicznych z całego świata. Wśród nich i marka HONOR, która rozpoczęła tę edycję od hucznych zapowiedzi.

HONOR odkrywa karty, te produkty wzmacniają pozycję producenta

Na sali pełnej oczu spragnionych innowacji, zgromadzeni mieli okazję zobaczyć cztery nowe produkty zapowiedziane przez chińskiego producenta. Wszystkie mają za zadanie dostarczyć to za co cenią je sobie fani marki, ale jeszcze lepiej niż zwykle. Jakość wykonania była zdecydowanie cechą dominującą, która akcentowała ambicje producenta na polu rozwoju sztucznej inteligencji wspierającej cały ekosystem.

MagicBook Pro 14

To kwintesencja współczesnego desginu. Posiada lekką obudowę, wygodną klawiaturę i ogromny touchpad, który sprzyja łatwej nawigacji po systemie i korzystaniu gestów. Zaś Windows, zapewnia komfort obcowania z lubianym systemem operacyjnym, który od razu pozwoli się cieszyć zaletami MabicBooka, nad którego wyjątkową wydajnością trzyma pieczę HONOR Turbo X.

HONOR Pad V9

W parze do laptopa idealnie się sprawdzi do nauki oraz pracy biurowej równie ultracienki tablet, który z łatwością współpracuje wewnątrz ekosystemu, umożliwiając łatwe przerzucanie plików pomiędzy urządzeniami. Dzięki wyświetlaczowi 2,8K z systemem HONOR Eye Comfort oraz niezwykle wytrzymałej baterii, użytkownicy mogą liczyć na wrażenia z najwyższej półki.

HONOR Watch 5 Ultra

Zaś zegarek Watch 5 Ultra przychodzi z odpowiedzią na największy mankament współczesnych smartwatchy, który irytuje wielu. Honor gwarantuje do 15 dni pracy na baterii dla aktywnych użytkowników, którzy z całą pewnością chcą śledzić swoje sportowe postępy. Dzięki szafirowemu szkłu chroniącemu ekran nie trzeba się przejmować o jego bezpieczeństwo nawet w najtrudniejszych warunkach.

HONOR Earbuds Open

Zapowiedzi zamykał pokaz ergonomicznych słuchawek dousznych HONOR Earbuds Open. Naturalnie producent zadbał o to, aby zapewniały wysoką jakość dźwięku. To, co zaś może szczególnie zainteresować, to fakt, że ich design jest celowany do osób, które cenią sobie bardziej "klasyczną" forę używania słuchawek. Zamiast tworzenia kolejnej opcji dokanałowej, Honor wybrał podejście nauszne. Słuchawki wygodnie spoczywają w uchu, lecz bez konieczności jego zatykania.

Niestety na tę chwilę nie mamy informacji, czy którykolwiek z tych produktów będzie dostępny na polskim rynku. Dawniej była okazja otrzymać na przykład słuchawki w zestawie z telefonem, tablet również był dostępny przez moment. Jednakże tym razem nie mamy jeszcze konkretów.