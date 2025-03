To dlatego rozdaliśmy klientom Perplexity. Szef T-Mobile o szutcznej inteligencji

Promocja zorganizowana przez T-Mobile, w ramach której abonenci mogli otrzymać kod na roczny dostęp do usługi Perplexity Pro cieszyła się ogromną popularnością. Widzieliśmy to chociażby po statystykach wyświetleń naszych tekstów jej poświęconym. Okazało się, że stoi za nią coś więcej niż chęć pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów.

Z okazji trwających w Barcelonie targów MWC 2025 miałem przyjemność uczestniczyć w śniadaniu prasowym zorganizowanym przez T-Mobile. Jego najistotniejszym elementem była dyskusja, podczas której szef T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer, odpowiadał na pytania zadawane przez dziennikarzy. Podzielił się również swoimi przemyśleniami na temat tego, co w ostatnim czasie działo się w świecie nowych technologii. A że w centrum wydarzeń już od wielu miesięcy stoi sztuczna inteligencja, nie mogło zabraknąć tego wątku.

Andreas Meierhofer o roli sztucznej inteligencji w społeczeństwie

Czym powinna być sztuczna inteligencja? Jak zauważa prezes T-Mobile Polska, powinna być przede wszystkim narzędziem, które będzie nas wspomagało w codziennych czynnościach. Sztuczna inteligencja nie została wynaleziona po to, by zastąpić ludzi, a po to, by im pomagać. Należy o tym bezwzględnie pamiętać, dlatego tak ważne jest, by rozwój AI odbywał się przy zachowaniu podstawowych norm etycznych.

Sztuczna inteligencja, jak mówi Andreas Maierhofer, ma szansę sprawić, że wiele codziennych czynności stanie się znacznie prostsze. Już teraz wykorzystujemy ją bardzo często. Jak mówią badania, Polacy są optymistycznie nastawieni do tej technologii, dlatego operator postanowił wyjść im na przeciw.





T- Mobile Polska: chcemy edukować ludzi, czym jest AI i jak ją wykorzystywać

By móc w pełni zrozumieć, co konkretnie daje nam AI, trzeba osobiście zapoznać się z tym narzędziem. W jaki sposób? Najlepiej korzystając z jednej z dostępnych usług. Nauka sztucznej inteligencji powinna odbywać się w sposób praktyczny, dlatego podjęto decyzję o zaoferowaniu klientom T-Mobile dostępu do jednego z najpopularniejszych narzędzi AI. Mowa tu rzecz jasna o Perplexity Pro, czyli inteligentnej wyszukiwarce bazującej na popularnych modelach AI. Pozwala ona szybko i wygodnie zdobywać wiedzę z danej dziedziny, a to tylko niewielka próbka jej możliwości.

AI to coś więcej niż chwilowa moda

Jak zauważa Andreas Maierhofer, sztuczna inteligencja ma szansę stać się istotnym narzędziem, z którego będziemy chętnie korzystać w codziennym życiu. Czy podzieli los inteligentnego domu i rozwiązań IoT, które nigdy nie wyszły poza banieczkę największych entuzjastów nowych technologii? Według prezesa T-Mobile zdecydowanie nie. Jak sam przyznał, choć ma możliwość korzystania z inteligentnej lodówki, nigdy się na to nie zdecydował, za to z narzędzi AI korzysta często i chętnie.

Jedno jest pewne. Dzięki promocji na Perplexity Pro magentowy operator mocno zyskał w oczach klientów. Oby takich akcji popularyzujących osiągnięcia nowych technologii było jak najwięcej.