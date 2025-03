Polska rakieta PERUN z kolejnym sukcesem. Wkrótce ponownie poleci

Polska rakieta niedawno przeszła jeden z kluczowych testów silnika. Droga do pełnej gotowości do lotu jest już coraz krótsza.

Gdyńska firma SpaceForest, pionier polskiej technologii kosmicznej, dokonała kolejnego znaczącego kroku w rozwoju rakiety suborbitalnej PERUN. Przeprowadzony pod koniec lutego 2025 roku test silnika SF-1000 zakończył się pełnym sukcesem, co przybliża Polskę do realizacji misji kosmicznych na wysokość 150 km i więcej. To ważny moment nie tylko dla polskiej, ale także europejskiej branży kosmicznej.

Rakieta PERUN przeszła kolejny test

Drugi test operacyjnej wersji silnika SF-1000 odbył się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Silnik działał przez pełne 39 sekund, czyli czas niezbędny do wyniesienia rakiety PERUN w przestrzeń kosmiczną. Test miał na celu ocenę wydajności silnika w pełnym cyklu pracy oraz optymalizację jego geometrii wewnętrznej, co pozwoliło na zmniejszenie masy komory spalania i poprawę parametrów lotu.

Kluczowe wyniki testu:

Pełny czas pracy silnika – 39 sekund, co odpowiada wymaganiom do lotu suborbitalnego.

– 39 sekund, co odpowiada wymaganiom do lotu suborbitalnego. Całkowite spalanie paliwa – system zaworów działał zgodnie z oczekiwaniami.

– system zaworów działał zgodnie z oczekiwaniami. Zmniejszona masa startowa – dzięki optymalizacji geometrii przepływu.

– dzięki optymalizacji geometrii przepływu. Stabilna praca komory spalania – potwierdzająca gotowość do produkcji seryjnej.

Rakieta PERUN to projekt, który ma szansę stać się przełomem w polskiej i europejskiej technologii kosmicznej. Dzięki silnikowi SF-1000, wykorzystującemu hybrydowy napęd (podtlenek azotu i zmodyfikowana parafina), PERUN będzie w stanie wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość 150 km, przekraczając tym samym linię Kármána, uznawaną za umowną granicę kosmosu.

Przed pierwszym lotem PERUN-a na docelową wysokość, SpaceForest planuje jeszcze jeden kluczowy test – weryfikację systemu sterowania wektorem ciągu (TVC). Ten innowacyjny system, oparty na nowoczesnych materiałach kompozytowych, pozwoli na precyzyjne kontrolowanie lotu rakiety, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa i skuteczności misji.

Projekt PERUN zyskał również znaczące wsparcie ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach programu Boost! ESA przyznała SpaceForest grant w wysokości 2,4 mln euro na dalszy rozwój technologii. Środki te zostaną przeznaczone na projektowanie, produkcję i testowanie ulepszonych komór spalania, loty testowe na wysokościach 50 km, 80 km, 100 km i 150 km oraz na opracowanie mobilnej stacji tankowania.

Grafika: SpaceForest