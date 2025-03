Szybkie sieci na wyciągnięcie ręki. FRITZ! zaskakuje nowościami na MWC 2025

FRITZ! prezentuje swoją ofertę na 2025 r. Co przygotowała firma znana z intrygujących pod względem wyglądu i możliwości sprzętów sieciowych?

AVM, pod hasłem "FRITZ! Connects", zaprezentuje na targach MWC 2025 w Barcelonie najnowsze rozwiązania FRITZ! dla szybkiego Internetu przez 5G i światłowody oraz sieci Wi-Fi Mesh o dużym zasięgu. Na stoisku nr 7E35 będzie można zobaczyć FRITZ!Box 5690 XGS dla światłowodów 10G (standard XGS-PON do 10 Gbit/s), FRITZ!Box 4690 dla użytkowników z modemem światłowodowym (port WAN 10 Gbit/s, interfejs 10 Gbit/s i trzy porty 2,5 Gbit/s LAN oraz Wi-Fi 7) i FRITZ!Box 6860 5G zapewniający szybki Internet przez sieć komórkową 5G (do 1,3 Gbit/s, do użytku wewnątrz i na zewnątrz). Zaprezentowane zostaną także nowe wzmacniacze sygnału Wi-Fi 7: FRITZ!Repeater 1700 i FRITZ!Repeater 2700, oraz zestaw FRITZ!Mesh Set 4200 z wzmacniaczem FRITZ!Repeater 3000AX (Wi-Fi 6), dostępny w konfiguracji z dwoma lub trzema urządzeniami.

Nowości od FRITZ! – najważniejsze parametry zaprezentowanych urządzeń

Czym charakteryzują się zaprezentowane nowości od FRITZ!? Oto krótkie podsumowanie:

FRITZ!Box 5690 XGS

Szybki router światłowodowy o prędkości łącza do 10 Gbit/s

Obsługa standardu światłowodowego XGS-PON

Wi-Fi o topologii Mesh, 4 x 4 w paśmie 5 GHz i 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Przepustowość Wi-Fi: w 5 GHz: do 5760 Mbit/s, 2,4 GHz do 1376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 x 10 gigabitowy port WAN i 4 porty LAN o przepustowości 1 Gbit/s

1 x USB 3.0 dla modemów mobilnych (5G/4G), a także nośników pamięci oraz drukarek

Telefonia poprzez DECT, IP/SIP i 1 gniazdo do aparatu telefonii analogowej (FXS)

Funkcje inteligentnego domu za pośrednictwem systemu DECT ULE

FRITZ!OS: obsługa VPN, kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa i więcej

FRITZ!Box 4690

Router bezprzewodowy idealny do zastosowania z modemem światłowodowym

Wi-Fi o topologii Mesh, 4 x 4 w paśmie 5 GHz i 2,4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi6

Przepustowość Wi-Fi: 5 GHz: do 5760 Mbit/ (Wi-Fi 7), 2,4 GHz do 1200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

1 x port WAN 10 Gbit/s, 1 x port LAN 10 Gbit/s i 3 porty LAN 2,5 Gbit/s

1 x USB 3.0 dla modemów mobilnych (5G/4G), a także nośników pamięci oraz drukarek

Telefonia poprzez DECT, IP/SIP i 1 gniazdo do aparatu telefonii analogowej (FXS)

Funkcje inteligentnego domu za pośrednictwem systemu DECT ULE

FRITZ!OS: obsługa VPN, kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa i więcej

FRITZ!Box 6860 5G

Internet mobilny 5G, 4G lub 3G

Stacja bazowa DECT i system telefoniczny dla IP i telefonii komórkowej (VoLTE/VoNR)

Wi-Fi 6 do 2400 Mbit/s + 600 Mbit/s

Nadaje się do użytku w pomieszczeniach i chronionych obszarach zewnętrznych (IP54)

FRITZ!Repeater 2700

Dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi rozszerzający zasięg sieci bezprzewodowej

Wi-Fi o topologii Mesh, 4 x 4 w paśmie 5 GHz i 2 x 2 w 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Przepustowości Wi-Fi: w 5 GHz: do 5760 Mbit/s, 2,4 GHz do 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5 gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

Szyfrowanie WPA3

Przejęcie nazwy sieci i hasła istniejącej sieci Wi-Fi podczas korzystania z dowolnego routera bezprzewodowego z WPS

Kompatybilność z wszystkimi routerami bezprzewodowymi

Bezpłatna aplikacja FRITZ!App Wi-Fi pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację urządzenia w domu

FRITZ!Repeater 1700

Dwupasmowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi rozszerzający zasięg sieci bezprzewodowej

Wi-Fi o topologii Mesh, 2 x 2 w paśmie 5 GHz i 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Przepustowość Wi-Fi: w 5 GHz: do 2880 Mbit/s, 2,4 GHz do 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

Szyfrowanie WPA3

Przejęcie nazwy sieci i hasła istniejącej sieci Wi-Fi podczas korzystania z dowolnego routera bezprzewodowego z WPS

Kompatybilność z wszystkimi routerami bezprzewodowymi

Bezpłatna aplikacja FRITZ!App Wi-Fi pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację urządzenia w domu

FRITZ!Mesh 4200

Zestaw Wi-Fi Mesh o wysokiej wydajności, składający się ze wzmacniaczy FRITZ!Repeater 3000 AX, zapewniający zasięg w całym domu

Do zastosowania z dowolnym routerem/modemem

Mesh WiFi, 4 x 4 dla 2 interfejsów w paśmie 5 GHz i 2.4 GHz, WiFi 6

Przepustowość WiFi: 5 GHz: do 2400 Gbit/s, 5 GHz: do 1200 Mbit/s, 2,4 GHz: do 600 Mbit/s (WiFi 6)

2 x 1 gigabitowy port LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

Bezpłatna aplikacja FRITZ!App Wi-Fi pomaga użytkownikom znaleźć najlepszą lokalizację urządzenia w domu

Dostępny jako zestaw 2 lub 3 urządzeń