Nowa gama produktów TCL na MWC 2025

Seria TCL 60: Smartfony z technologią NXTPAPER

TCL 60 SE NXTPAPER 5G oraz TCL 60 NXTPAPER wprowadzają na rynek innowacyjną technologię NXTPAPER, która redukuje emisję światła niebieskiego, poprawiając komfort oczu podczas długotrwałego użytkowania. Wyświetlacze tych urządzeń naśladują wygląd papieru, eliminując odblaski i zwiększając czytelność, co sprawia, że są idealne dla osób, które spędzają wiele godzin na czytaniu lub pracy z tekstem. Dodatkowo smartfony TCL 60 SE NXTPAPER 5G wyposażone są w narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które optymalizują proces czytania i edycji dokumentów, a także poprawiają komfort korzystania z urządzenia w różnych warunkach oświetleniowych.

TCL wprowadza również inne modele z tej serii, w tym TCL 60R 5G, TCL 60 5G, TCL 60 SE i TCL 605, które zapewniają różne opcje wydajności i funkcjonalności. Smartfony te wyróżniają się wydajnymi procesorami, długą żywotnością baterii oraz możliwością obsługi szybkiej łączności 5G, co sprawia, że są dostosowane do potrzeb zarówno użytkowników biznesowych, jak i miłośników mobilnej rozrywki.

TCL NXTPAPER 11 Plus

TCL NXTPAPER 11 Plus to kolejny krok w rewolucji cyfrowego czytania i pisania. Tablet ten został wyposażony w najnowszą wersję technologii NXTPAPER 4.0, która zapewnia jeszcze większy komfort dla oczu. Nowe tryby Smart Eye Comfort Mode oraz Personalized Eye Comfort Mode pozwalają użytkownikom dostosować ustawienia wyświetlania do indywidualnych preferencji, eliminując zmęczenie wzroku podczas długotrwałej pracy. Tablet oferuje również wsparcie dla profesjonalnego rysika, który pozwala na płynne pisanie bezpośrednio w polach tekstowych, np. w interfejsach czatów czy aplikacjach do notowania. Co więcej, funkcja AI Writing Assistant wspomaga edycję i organizację treści, a także inteligentnie konwertuje odręczne notatki na tekst cyfrowy.

Urządzenie jest wyposażone w 11,5-calowy wyświetlacz 2.2K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, co gwarantuje krystalicznie czysty obraz i płynność przewijania, a lekka konstrukcja (490 g) sprawia, że tablet jest wyjątkowo mobilny i wygodny w codziennym użytkowaniu.

Projektory PlayCube

TCL wprowadza także innowacyjny projektor PlayCube, który łączy funkcjonalność, mobilność i wysoką jakość obrazu. Jego konstrukcja Magic Cube umożliwia łatwą regulację kąta projekcji, dzięki czemu można go dostosować do dowolnego pomieszczenia. Projektor PlayCube posiada baterię pozwalającą na pracę przez 2,5 godziny, co umożliwi obejrzenie praktycznie każdego filmu. Urządzenie oferuje ponadto automatyczną kalibrację ostrości i korekcję zniekształceń, zapewniając perfekcyjny obraz w każdych warunkach. Wsparcia dla aplikacji gwarantuje system Google TV oraz certyfikacja dla Netflix i Prime Video, co zapewnia dostęp do ogromnej bazy treści w wysokiej jakości. To idealne rozwiązanie zarówno dla domowego kina, jak i dla osób, które często podróżują i potrzebują mobilnego urządzenia do prezentacji czy rozrywki.