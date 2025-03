Smartfon z funkcją „dużego” aparatu. Zwariowana koncepcja Realme

Co zrobić, by nadać zdjęciom robionym przy pomocy smartfona plastyki typowej dla dużych aparatów z wymienną optyką? Odpowiedź jest prosta: zastosować wymienną optykę. Tylko jak ją pogodzić z kompaktowymi wymiarami telefonu, który przecież musi służyć do mnóstwa innych zastosowań? Realme ma na rozwiązanie tego problemu ciekawą koncepcję.

Realme prezentuje smartfon z wymienną optyką

Na stoisku Realme na targach MWC 2025 w Barcelonie można znaleźć prawdziwą ciekawostkę. Obok smartfonów, które można już znaleźć w polskich sklepach, chiński producent prezentuje ciekawą koncepcję. Jest nią smartfon, który został przez producenta wyposażony w wymienną optykę. Tak, dobrze czytacie. Realme wymyśliło sobie, że typowy smartfon będzie mógł obsługiwać duże obiektywy. Jak to wygląda w praktyce? Rzućcie okiem:

Po co kupować lustrzankę czy bezlusterkowca, skoro jest smartfon? Tak to widzi Realme

Urządzenie koncepcyjne, którym Realme postanowiło pochwalić się światu, to całkiem zwyczajny smartfon. Nie wyróżnia się niczym szczególnym, poza okrągłą wyspą na pleckach. Nie jest to jednak zwyczajna wyspa, jakie znamy ze współczesnych smartfonów. Oprócz tego, że skrywa w sobie standardową, smartfonową optykę, jest również miejscem służącym do przymocowania zewnętrznego obiektywu. I nie jest to żaden mały obiektyw powstały z myślą typowo o smartfonie. Realme marzy sobie, że wokół smartfona zbuduje cały system fotograficzny, w którym znajdą się wszystkie potrzebne użytkownikowi obiektywy.





W skrócie, dokładnie taki system, jak oferują Sony, Canon czy Nikon, z tym że zamiast body bezlusterkowca będzie smartfon. Naprawdę szalona koncepcja, w którą Realme zdaje się wierzyć.

Cel: fotografie naturalne jak nigdy dotąd

Zdjęcia robione smartfonami mają istotną wadę. Choć niejednokrotnie prezentują się wręcz fenomenalnie, często czegoś im brakuje. Tym czymś jest szczegółowość i plastyka możliwe dla osiągnięcia wyłącznie dla dużych rozwiązań optycznych. Smartfon, który na co dzień jest kompletnie zwyczajny, po dołączeniu zewnętrznego obiektywu ma stawać się profesjonalnym aparatem oferującym jakość zdjęć typową dla lustrzanek i bezlusterkowców. Brzmi nieźle, prawda?





Koncept Realme ma być wyposażony w matrycę o przekątnej 1 cala, czyli dokładnie takiej wielkości, jak chociażby w popularnym kompakcie Sony RX100. Na start ma otrzymać dwa obiektywy: portretowy 73 mm i teleobiektyw 234 mm. Czy wizja kiedykolwiek stanie się rzeczywistością? Trzymamy kciuki.

