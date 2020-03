Podstawy fotografii (smartfonem) – Quad-Bayer i Nonacell to nadzieja na lepszą jakość zdjęć

Każdy z sub-pikseli przepuszcza światło o określonej długości, jednocześnie blokując inne, i zapisuje je w postaci danych, które następnie przechodzą proces demozaikowania.

Łączenie pikseli nadzieją na lepszą jakość

Specyfika smartfonów uniemożliwia stosowanie dużych matryc i optyki, w związku z czym producenci musieli szukać sposobów na obejście zasad, nie złamanie ich. Pośród nich wyróżniają się dwa:

Quad-Bayer

Quad-Bayer łączy 4 piksele w jeden większy, który może pracować w jednym z trzech trybów:

a) normalnym

Chociaż matryca typu Quad-Bayer łączy 4 piksele w jedną grupę, to pozwala wykorzystać każdy z pikseli osobno produkując zdjęcie w pełnej rozdzielczości, co sprawdza się przede wszystkim w dobrych warunkach oświetleniowych. Jednak nie jest to domyślne przeznaczenie tej matrycy, dlatego zdjęcia z Xiaomi Mi Note 10 są produkowane w 27 Mpx, a z Huaweia w 10/12 Mpx, podczas gdy rejestrowanie zdjęć w pełniej rozdzielczości odbywa się w dedykowanym temu trybie.