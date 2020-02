Podstawy fotografii (smartfonem) – Dane EXIF, co to jest i kiedy się przydaje?

1. D ane EXIF, czym one tak właściwie są?

Dane EXIF (zwane także Metadanymi) to zbiór danych zawierający informacje o parametrach, jakie ustawione były do zrobienia danego zdjęcia, m.in.

– czas naświetlania

– wartość przysłony

– rozdzielczość zdjęcia

– balans bieli

– tryb lampy błyskowej

Jednak to nie wszystko. W ich skład danych EXIF wchodzą także informacje o wykorzystanym aparacie/ smartfonie, lokalizacji, a nawet odnośnie praw autorskich. Sama nazwa jest skrótem od angielskiego Exchangeable Image File Format.

2. K iedy mogą się przydać?

Dane EXIF są przydatne w różnych sytuacjach i zastosowaniach, np.

1) do nauki

Dane EXIF mają duży potencjał do poznawania fotografii oraz czerpania inspiracji. Część serwisów dla fotografów pozwala podejrzeć ustawienia ekspozycji wykorzystane do zrobienia danego zdjęcia. Jest to bardzo przydatne, gdy chce się wykorzystać takie zdjęcie jako inspirację podczas własnych sesji.