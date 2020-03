Podstawy fotografii (smartfonem) – Rozdzielczość to nie tylko megapiksele. To znacznie więcej

Wpływa on na szczegółowość zdjęcia oraz wierność kolorów redukując ich jakość, a co za tym idzie, finalny wygląd obrazka.

Niezależnie od rozmiaru, piksele zbierają tyle samo szumu. Jednakże, im większy jest rozmiar piksela, tym więcej jest dobrych informacji względem tych złych, dzięki czemu są one dużo mniej widoczne na zdjęciu. Nazywa się to SNR (Signal-to-Noise Ratio, czyli po polsku: Stosunek Sygnału do Szumu).

Jest to bardzo istotne, ponieważ zdjęcia z matrycy o malutkich pikselach oraz z matrycy o dużych pikselach, przy tych samych ustawieniach ekspozycji, muszą być tak samo jasne. Mniejsze piksele zbierają mniej światła, dlatego wymagają silniejszego rozjaśniania, co uwydatnia szumy, tym samym pogarszając jakość zdjęcia.

Chociaż nie zawsze jest to takie oczywiste, ponieważ matryce stosowane w aparatach i smartfonach są stale rozwijane, a przetwarzanie obrazu i redukcja szumu stają się coraz lepsze, dzięki czemu więcej pikseli o niewielkim rozmiarze może zapewnić mniej szumu niż mniej pikseli o większym rozmiarze, jak miało to miejsce przy aparatach Nikon D7100 oraz D7000, gdzie nowszy model zapewniał mniej szumu, pomimo wyższej rozdzielczości zdjęcia.