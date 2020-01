Kluczowym elementem na powyższym zdjęciu są zaśnieżone tory, a także punkt, do którego prowadzą wzrok. W łatwym nakierowaniu wzroku widza pomaga nie tylko linia tworzona przez szyny ale także linie trakcji, ścieżki po bokach, czy prowadzące do tego samego punktu czubki drzew. Wszystkie te elementy składają się na tzw. linie wiodące. Aby uzyskać taki efekt, kluczowe elementy otrzymały 2/3 miejsca, a drzewa oraz niebo zaledwie 1/3. Niebo na zdjęciu jest dość ponure i nudne, więc przyznanie mu większej ilości miejsca nadałoby zdjęciu sporą dawkę nudy. Podobny efekt dałoby umiejscowienie punktu, do którego prowadzony jest wzrok w centrum kadru.