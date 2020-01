Podstawy fotografii (smartfonem) – Jak utrzymać ład i porządek na zdjęciu

Autorem materiału jest Daniel Oziębała.

1. Wzory/Rytm

Być może słyszeliście o teorii Gestalt oraz o powiązanym z nią stwierdzeniem, że całość jest czymś więcej niż suma jej części . Wg tej teorii ludzkie oko dostrzega kształty, sylwetki oraz obiekty, które naturalnie postrzegane są jako całość, a otoczenie pełni wyłącznie rolę tła.



Źródło: https://bit.ly/2sH5zvL

Założenia teorii Gestalt świetnie obrazuje powyższy obrazek, na którym łatwo zobaczyć coś, czego w rzeczywistości tam nie ma.

Podobnie jest w naturze i w fotografii. Jeśli się przyjrzeć, to można zauważyć, iż otaczające nas obiekty układają się w różne kształty. Linie mogą tworzyć ścieżki prowadzące w określone miejsce, budynki tworzyć różnorodne kształty, a ślady na śniegu układać się w rozmaite wzory . Oczywiście istnieją one przede wszystkim w naszej wyobraźni, lecz ich dostrzeżenie oraz właściwe wykorzystanie pozwoli uzyskać ciekawy efekt artystyczny, a także w prosty sposób nadać zdjęciu historii i głębi.



Autor: Frank Elche

2. Balans

W materiale poświęconym kompozycji mówiliśmy o tym, jak właściwe rozmieszczenie obiektów na zdjęciu wpływa na jego odbiór. Z balansem jest podobnie, jednak w tym przypadku pomoże nam nie zasada trójpodziału, a wewnętrzne poczucie balansu.



Źródło: https://bit.ly/37bOEjX

Szukając balansu należy zwrócić uwagę na elementy składające się na kompozycję. Każdy element ma określoną „wagę”, czyli siłę, z jaką przyciąga uwagę.

Są różne podejścia do balansu, jednak warto zwrócić uwagę na podejście formalne oraz nieformalne.

Podejście formalne poszukuje symetrii kształtów i kolorów.

Sprawnie przedstawia to powyższe zdjęcie, na którym minimalizm i symetria tworzą schludne, pozbawione bałaganu ujęcie. Łatwo zauważyć, że osiągnięto to poprzez zastosowanie identycznych widelców oraz kontrastujących ze sobą kolorów, a także precyzyjne zgranie ich ze sobą.

Podejście nieformalne nie szuka symetrii, a obiektów, których wagi równoważą się (podobnie jak kamienie na zdjęciu wyżej w tekście). Efekt ten można uzyskać na różne sposoby, jednak cel pozostaje ten sam – uniknięcie uczucia pustki na zdjęciu.

Podejście to jest mniej oczywiste, lecz łatwe do zrozumienia. Rozmieszczając obiekty w kadrze warto poszukać dwóch (lub więcej) „ciężkich” obiektów i rozmieścić je korzystając z zasady trójpodziału (lub innego podziału).



Autorka: Shannon Kokoska

Powyższe zdjęcie jest świetnym przykładem tego, jak działa to w praktyce. W prawej części kadru znajduje się znak, który pełni rolę pierwszego planu. Z lewej strony znajduje się budynek, który tworzy tło, a także równowagę dla pierwszego planu. Zarówno budynek, jak i znak znajdują się blisko krawędzi zdjęcia, a między nimi widać tylko niebieskie niebo i jakąś ścianę. Umieszczenie obu obiektów bliżej środka kadru zostawiłoby sporo niezagospodarowanej przestrzeni po bokach, co od razu spowodowałoby uczucie braku balansu.



Autor: vahit akça

Oba podejścia różnią się w kwestii kompozycji, jednak (jak można zobaczyć na powyższych zdjęciach) balans formalny ma w sobie coś, co sprawia, iż patrzenie się na zdjęcie jest bardziej męczące niż w przypadku zdjęć z balansem nieformalnym.

3. Harmonia

Wg słownika SJP, harmonia to, cyt. „właściwy porządek, układ, dopełnianie się elementów, przedmiotów, zjawisk itp., składających się na jakąś całość”. Poczucie harmonii może wydawać się skomplikowane, ale jest to nieco podobne do muzyki, gdzie określone instrumenty tworzą spójną całość i uzupełniają się, a inne pasują do siebie tak, jak cylindryczny klocek do trójkątnego otworu.

Harmonię można rozumieć jako: prostota i minimalizm. Składają się na nią różne elementy, jak kolory, kształty, czy wzory.



Autorka: Jovana Rikalo



Autorka: Natalia Lavriv

Oba zdjęcia charakteryzują się minimalizmem i prostotą formy. Starannie dobrane, świetnie uzupełniające się i współgrające ze sobą kolory, brak niepotrzebnych elementów w tle pozwoliły uzyskać harmonię, a także uczucie spokoju.

4. Spójność tematyczna

Prosta i minimalistyczna kompozycja zdjęcia zazwyczaj świetnie się prezentują, podobnie jak spójność tematyczna. Zasada jest bardzo prosta – elementy zdjęcia powinny nawiązywać do tego samego lub zbliżonego tematu. Świetnie ukazuje to Tetris Challenge, które niedawno było popularne w internecie.



Źródło: https://bit.ly/2G6TeUz