Podstawy fotografii (smartfonem) – cała prawda o zoomie

2) Zoom bezstratny: zapewnia obrazek o niższej rozdzielczości, bez widocznego pogorszenia jakości obrazu

W 2012 roku Finowie zaprezentowali światu Nokię 808 PureView. W ówczesnych czasach była to fotograficzna bestia, której podzespoły nie nadążały za przetwarzaniem danych z ogromnego, liczącego aż 1/1.2”, sensora aparatu o rozdzielczości 41 Mpx (realna rozdzielczość to 38 Mpx dla proporcji 4:3. Podobnie było w Lumii 930, która miała aparat 20 Mpx z finalnymi fotkami zapisanymi w 16 Mpx). Tak wielka matryca pozwalała jednak na zastosowanie zoomu bezstratnego, dzięki czemu można było przybliżać obraz bez pogarszania jego jakości. Materiał 720p w 16:9 ma rozdzielczość 1280×720 pikseli, podczas gdy matryca Nokii 808 PV oferuje rozdzielczość 7728×5368 pikseli. Cała sztuczka polega na tym, by zarejestrowany w tak wysokiej rozdzielczości obraz przyciąć do określonego rozmiaru, tym samym uzyskując zoom bezstratny. Dla materiału 720p przekłada się to na 6-krotny zoom bezstratny.

Podobnie działa to w dzisiejszych smartfonach. Obrazek jest przycinany z większej rozdzielczości do mniejszej w celu uniknięcia rozciągania pikseli i, co za tym idzie, pogorszenia jakości finalnego obrazka. W ciągu ostatnich lat wielu producentów zaczęło stosować dedykowany teleobiektyw. Niektórzy producenci obrali inny kierunek i zastosowali właśnie zoom bezstratny, co przy matrycy 12 Mpx daje obrazek o rozdzielczości 7-8 Mpx (wybaczcie, nie pamiętam który producent tak to rozwiązał, ale chyba Sony) i złudzenie zastosowanie teleobiektywu.

3) Zoom hybrydowy: to spotkanie zoomu optycznego oraz cyfrowego z fotografią obliczeniową i zaawansowanym przetwarzaniem obrazu

Obecne smartfony są przedstawicielami tzw. fotografii obliczeniowej. Wydane podzespoły, zaawansowane przetwarzanie obrazu i stosowanie wielu obiektywów otworzyły nowe, nieznane dotąd, możliwości.

Zoom hybrydowy jest podobny do zoomu bezstratnego, jednak zamiast fizycznej ilości pikseli, wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie obrazu.

Huawei P30 Pro posiada trzy obiektywy – teleobiektyw (8 Mpx), standardowy (40 Mpx), szerokokątny (20 Mpx) i oferuje 1 oraz 5-krotny zoom optyczny, a także 10-krotny zoom hybrydowy. Wartości powyżej (aż do 50x) to zoom cyfrowy.

Zoom hybrydowy wykorzystuje zdjęcia z dwóch matryc – przycięte do odpowiedniej wielkości zdjęcie z głównego sensora (40 Mpx) oraz z teleobiektywu, a następnie przetwarza je korzystając, m.in. z super rozdzielczości (Super-resolution imaging).

Super rozdzielczość to technika polegająca na łączeniu wielu ujęć o niskiej rozdzielczości w jedno zdjęcie o wysokiej rozdzielczości. Technikę tę zastosowało, m.in. Google w Pixelu 3, który wykonuje wiele ujęć (każde minimalnie przesunięte w określonym kierunku), przetwarza je (eliminując aliasing, czyli postrzępione krawędzie), a na koniec łączy je w jedno zdjęcie. Efekty są w dużej mierze zależne od dopracowania algorytmów przetwarzania danych, jednak jeśli są one zaimplementowane dobrze to efekty powinny być bliższe zoomowi bezstratnemu niż cyfrowemu.